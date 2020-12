Entre elogios y agradecimientos, así era la relación de Jaime Camil con su padre

Pese al divorcio desde la infancia, la temporal distancia y los numerosos hermanos, nada opacó la hermosa relación que el actor Jaime Camil sostuvo con su padre. El empresario Jaime Camil Garza falleció este domingo a causa de una septicemia catastrófica.

Sergio Mayer, diputado y esposo de Issabela Camil, se encargó de anunciar la lamentable noticia. "Se va uno de los hombres más simpáticos, cariñosos y carismáticos de México", escribió en Twitter. "Gracias por tu cariño amor y consejos", añadió.

Reconocido por su actuación en 'La fea más bella', Jaime Camil se pronunció en Instagram con una emotiva carta que describe a cabalidad cómo fue la relación padre e hijo. El artista desnudó su corazón.

Jaime Camil a su padre: "Era un titán"

El pasado mes de agosto, el actor de 47 años participó en una entrevista con Andrea Lagarreta. En la conversación tocarn temas referidos a su infancia, la cual afirmó ser "muy bonita y normal". Y pese a que solo era un niño, sabía perfectamente que en su familia hubo un divorcio.

"No tenían una buena convivencia mi mamá y mi papá. Después del divorcio no se caían bien, siempre había peleas", detalló. Tras haberse mudado con su madre, Jaime Camil sinceró que poco a poco, y a medida que iba creciendo, se sentía más identificado con su progenitor.

"Como hombre me identificaba más con mi papá, y claro que tenía que ver también el aspecto de que había más facilidades en la casa de mi papá. Habían más juguetes, viajes a Disnleylandia y pues poco a poco me fui yendo con él al 100%", contó.

En la misiva que dedicó en redes sociales, el artista desbordó los elogios. "Mi papá era un titán. La vida siempre le quedó chiquita, todas sus experiencias las vivía al máximo. Dejaba huella a quien lo conocía, nadie se olvidaba de él e inmediatamente lograba que esa persona lo amara inexplicablemente", expresó resumidamente.

Una imagen que demuestra la maravillosa relación que había entre ambos - Instagram @lolyfabru

"Gracias, papito, te lloro y te abrazo en cada respiro"

Destacó la fortuna que deben sentir sus hermanos "Kali, Erica, Melissa, Alexia, Jorge" y él de haberlo tenido como padre. Jaime Camil afirmó además que "su generosidad no tenía límites".

Finalmente expresó: "Papito hermoso, gracias, vuela, ve a abrazar a los amigos que se te adelantaron. Te lloro, te río, te reclamo, te extraño, te huelo y te abrazo en cada respiro".

"Sé que el tiempo me ayudará a procesar que quizá ya no haya respuesta cuando diga Pa, que nadie me rasque la espalda cuando me acueste arriba de ti, pero sé que en cada sentimiento ahí estarás y me escucharás. Mi nombre es Jaime Camil y les aseguro que palidezco ante el verdadero, original, Te amo", dedicó.

Los hijos de Jaime Camil Garza

El empresario estuvo casado con Cecilia Saldaña Da Gama. Como fruto de la relación nació Jaime Camil, único hijo de la pareja.

Tras el divorcio, Camil Garza de emparejó Tony Starr. La modelo ya había concebido tres niñas: Kali, Érika (Issabela) y Melissa. Sin embargo, ambos tuvieron dos hijos más: Jorge y Alexia.

En total son seis hijos, tres de ellos biológicos, por los que se responsabilizó el magnate mexicano.

Con esta foto, TVyNovelas lamentó el fallecimiento del empresario - Instagram @tvynovelasmex

