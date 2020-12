Jaime Camil se despide de su padre con emotivo mensaje "te lloro y te extraño en cada respiro"

El actor Jaime Camil enfrentó uno de los momentos más duros de su vida el pasado domingo 6 de diciembre: la muerte de su padre, el empresario Jaime Camil Garza, luego de padecer una septicemia que lo mantuvo grave en un hospital de Acapulco.

Luego de publicar una foto antigua de su padre en sus historias de Instagram, Jaime Camil compartió en emotivo post en su feed con el que rindió tributo a la vida de su padre, uno de los empresarios más acaudalados de México.

"Mi papá era un titán, la vida le quedó chiquita, todas sus experiencias las vivía al absoluto máximo y a mil revoluciones por minuto. Un 5% de sus vivencias podrían equivaler a docenas de ciclos de vida" comenzó el actor en el escrito.

Habló sobre su infancia al lado de su padre y sus hermanos "Nuestra infancia fue infinitamente privilegiada, no es cosas materiales, o sea sí pues, seria absurdo negarlo, pero más que nada en las vivencias que nos permitió tener ¡Qué bárbaro! Que afortunados fuimos Kali, Érika, Melissa, Alexia, Jorge y yo de haberlo tenido como padre".

Comentó sobre el sentido del humor de Camil Garza, resaltando que era todo un bromista y siempre buscaba el lado simpático a la vida "que envidia de la manera en la que vivió la vida ¡Un cabrón hecho y derecho! con una personalidad de titanio e imparable (…) ojalá yo tuviera un pequeño porcentaje de su "debonair"".

"Te lloro, te rio, te reclamo, te huelo, te extraño y te abrazo en cada respiro, sé que el tiempo me ayudará a procesar y a entender que quizás ya no haya respuesta cuando diga PA, ya no me rascarás la espalda cuando me acueste arriba de ti pero se que en cada sentimiento ahí estarás y me escucharás siempre y seguramente te reirás mucho de todo".