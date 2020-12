Fergie felicita a Shakira y comprueba que las mujeres estamos para apoyarnos no para competir

Después de que Shakira lanzara su nueva canción a lado de los Black Eyed Peas, miles de famosos se apresuraron a felicitarla, entre ellos la cantante Fergie, ex integrante de la banda norteamericana. A través de redes sociales, la famosa compartió un clip del video y pidió a sus seguidores que fueran a verlo, demostrando así su apoyo a la colombiana.

La primera vez que el grupo anunció su colaboración con Shakira, fue durante los Billboard Latin Music Awards, poco después de que anunciaran que la cantante Fergie ya no sería parte de la banda, pues prefería enfocarse en criar a su hijo de seis años, por lo que ellos continuarían creando música sin ella.

Los miembros de la banda han dejado claro que continúan manteniendo una relación de amistad con Fergie y que siguen en contacto a pesar de que la cantante ya no sea parte de la banda, Will.I.Am y Apl.De.Ap dijeron en una entrevista que la consideran una hermana y la apoyan 100% incluso si algún día desea regresar.

Como muestra de esta unión, Fergie continúa celebrando los logros de la banda, incluyendo su reciente dueto 'A girl like me' con Shakira, con quien además compartió el escenario en 2010 durante el concierto de la Copa Mundial de Futbol en Sud África, pues en esa ocasión tanto los Black Eyed Peas como Shakira lanzaron un tema especial para el evento.

En ese momento surgieron comparaciones entre ambas intérpretes, pues muchos aseguraban que sus estilos y su belleza eran similares y se debatía quién robaría la atención sobre el escenario. Estas declaraciones fueron silenciadas rápidamente por Shakira, quien en una entrevista dijo:

"A veces no entiendo porque la necesidad de compararte a los demás. Cada uno intenta ser único a su manera y eso a veces no es una crítica constructiva. No creo para nada que me parezco a Fergie en el escenario y tampoco nuestra música es parecida, así que están demás las comparaciones."