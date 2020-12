Selena Gomez se volvió a dar una oportunidad en el amor y sabemos todo sobre el afortunado

Cuando el pasado mes de abril Selena Gomez estrenó su canción "Boyfriend" aseguró que por más que las letras de sus temas fueran románticas, eso no necesariamente indicaba que está en la búsqueda de una pareja.

Sin embargo, eso parece haber cambiado porque diversos medios han reportado que la cantante estadounidense tendría un romance con un jugador de baloncesto profesional después de ser vistos en algunas citas.

El nuevo novio de Selena Gomez

Pese a que los primeros rumores que han surgido sobre este amorío indican que van poco a poco y de momento, todo ha sido muy discreto, no deja de ser esperanzador para la joven de 28 años.

En su historia han pasado nombres como Justin Bieber y The Weeknd, con quienes vivió momentos de mucha pasión pero también, desazón, que la decepcionaron sobre las relaciones de pareja.

La actriz se está dando una nueva oportunidad con Jimmy Butler. - Instagram @selenagomez

Pero siempre se puede comenzar de nuevo. Parece que eso es lo que está haciendo con el basquetbolista de Miami Heat de la NBA, Jimmy Butler.

Según Quién, el periódico Miami Herald fue el primero en reportar la unida relación que tienen ambos actualmente puesto que fue vista cenando con él el pasado mes de noviembre en un restaurante del East Village.

La fuente se apoyó también en varios testigos que estuvieron en el lugar y afirman que estaban con un grupo de amigos, aunque otros aseguran que en realidad estaban ambos solos a modo de cita.

Por otro lado, de acuerdo con el portal E! Online, citado en el mismo medio, esta fue solamente uno de los varios encuentros que ha tenido la intérprete de "Lose You To Love Me" con el deportista, lo que indica que todo iría viento en popa.

"Salieron unas cuantas veces mientras Selena estaba en la ciudad de Nueva York. Jimmy le pidió que fuera a cenar y se lo pasaron genial. (La relación) es muy informal y está abierta a ver hacia dónde van las cosas, pero aún no está lista para asentarse”, reseñaron.

Jimmy es una de las figuras del Miami Heat. - Instagram @jimmybutler

De esta forma, dejaron en claro que Selena Gomez aún está en la fase de acercamiento con Butler y se están llevando bien, debido a que ella "mantiene abiertas sus opciones, pero ha estado en algunas citas con Jimmy y piensa que es un gran chico".

Poco a poco la texana va dejando sus miedos atrás y abriéndose a nuevas oportunidades en el lado amoroso. "Actualmente está soltera, pero recientemente ha estado más abierta a las citas", finalizaron.

¿Quién es Jimmy Butler?

Oriundo de Houston y con 31 años, el nuevo pretendiente de la ex estrella de Disney se dedica al baloncesto profesional en las posiciones de escolta y alero gracias a sus 2,01 metros de estatura.

Tiene 31 años y un hijo de una relación anterior. - Instagram @jimmybutler

Al estar contratado por el equipo emblema de Miami, con un salario que asciende los 16,4 millones de dólares al año, está radicado en Florida, prácticamente al otro lado del país de la también actriz que vive en Los Ángeles.

Es padre de una niña pequeño llamado Rylee que fue fruto de su unión con la modelo Kaitlin Nowak, reseñó Glamour, pero no se conoce mayor información sobre el tipo de relación que ambos establecieron y cuando esta terminó.

Lo que sí es cierto es que tuvo un pasado difícil antes de brillar en la élite de uno de los deportes más seguidos en Estados Unidos.

Su padre lo abandonó cuando él tenía 13 años y años más tarde, su madre lo echó de casa, teniendo que vivir en casas de varios amigos para poder sobrevivir.

Por su talento se ganó una beca deportiva y en el 2011 fue escogido en el draft de la NBA por los Chicago Bulls.

