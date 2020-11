Selena Gomez y otros grandes artistas ignorados en los Grammy

Los Grammy 2021 reconocen, como todos los años, el éxito de artistas que se han destacado en el ámbito musical. Pero, aunque hay 84 categorías en las que se pueden incluir a una gran cantidad de cantantes, la ausencia de grandes celebridades, entre ellas Selena Gomez, se ha hecho sentir. De hecho, sus seguidores han protestado en las redes sociales y los propios artistas no han dejado de manifestar de alguna manera su decepción.

El pasado 24 de noviembre, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos anunció las nominaciones. Esto creo grandes expectativas, pero luego impactantes sorpresas por las ausencias.

Uno de los nombres que más llamó la atención a nivel mundial fue el de The Weeknd. El cantante canadiense fue unánime en todas las listas de apuestas más importantes del mundo. De manera que la prensa estadounidense se encuentra conmocionada por la falta de nominaciones para él. Aunque fue calificado para las principales categorías de los Grammy, no logró ningún lugar en las secundarias.

La molestia de los seguidores con los Grammy

Para competir por el Grammy 2021, los músicos deberían lanzarse y registrarse sus álbumes y sencillos entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto. En este período se lleva a cabo la elegibilidad. Sin embargo, es no fue suficiente para que artistas como Selena Gomez y Miley Cyrus fueran tomadas en cuenta por la academia.

Selena lanzó ‘Rare’, el sexto álbum musical de la cantante. Fue en enero de este año y encabezó el primer lugar en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos luego su estreno, además el sitio Idolator incluyó el disco entre los 20 mejores pop de 2020. No obstante, el trabajo de la artista de 28 años no fue considerado para luchar por un Grammy.

"Selena merecía un Grammy. Su trabajo es inspirador y de calidad", "Selena fue robada, Rare merecía tener varias nominaciones al Grammy", "Selena merecía un Grammy con Rare, estoy re enojada", fueron algunos de los comentarios de los enojados fanáticos de la artista, quienes pidieron explicación por la omisión de la artista.

A la lista de los ignorados se sumó Demi Lovato. La cantante ha sido nominada dos veces, en los 2017 y 2019, pero este año pasó desapercibida. La artista ha manifestado que sueña con ganarse este premio por lo que debió ser una gran decepción para ella.

La decepción empaña los premios

Sin duda, este año la decepción empaña los premios Grammy. Aunque la forma en que se hace la elección es tan compleja que no fueron pocos los que no quedaron sorprendidos por las ausencias.

¿Cuanto les pagaron a los #GRAMMYs para no nominar a Selena y The Weeknd pero si nominar a un disco de 50 escupido por la critica? 🤡 Ahora tiene mas sentido el meme de los Simpsons. pic.twitter.com/qh10zZmOr3 — Emi Is RARE 🦋 (@emixezz) November 24, 2020

Cuando se le preguntó a Harvey Mason Jr., presidente interino y director ejecutivo de la Academia de la Grabación, si estaba sorprendido de que estrellas como The Weeknd no recibiera ninguna nominación, dijo a The Associated Press:

“Hay muchas nominaciones y solo hay un número de escaños. Es realmente difícil predecir por quién votarán los miembros en un año determinado. Trato de no sorprenderme demasiado '”, informó CBS.

La ceremonia de los Grammy se encuentra programada para el 31 de enero. Contará con la animación del comediante Trevor Noah (de "The Daily Show"). La web de la Academia garantizó que el evento se realizará "con vacuna contra Covid-19 o no". Los detalles sobre cómo será el evento aún no han sido revelados. Lo que sí se sabe es que se hará sentir la ausencia de grandes estrellas de la música reconocidos a nivel mundial, pero no por La Academia.

