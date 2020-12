Drew Barrymore sufre accidente con el cierre de sus pantalones y todas podemos identificarnos

Drew Barrymore es sin duda una de las actrices más queridas de Hollywood. Con su carisma y talento, ha conquistado la pantalla grande en varias ocasiones y aunque tiene un pasado complicado, no ha dejado de brillar.

Este año, Barrymore decidió iniciar un nuevo proyecto: un talk show en Internet en el que entrevista a las figuras más importantes del momento.

La actriz suele ser muy hilarante al momento de presentarse frente a las cámaras, lo que la hace adorable. Por lo mismo, no teme a abrirse con sus fans cuando sucede algún percance vergonzoso.

Recientemente Barrymore compartió en su cuenta de instagram que los excesos de comida habían provocado que su pantalón no se cerrara.

"Estamos en el clóset de vestuarios y ustedes ven un atuendo increíble pero seré honesta: esto pasó. Creo que he estado comiendo demasiado por el estrés últimamente así que tuve que ponerle una extensión de brasiere. ¡Así mi vida! A cualquiera que le haya pasado esto, les diré: los entiendo", dijo la actriz con ironía.

Los fans no dudaron en comentar sobre lo sucedido y apoyaron a la actriz compartiendo historias similares.

¡Es que es muy real! El cuerpo "traiciona" cuando menos lo esperas y cuando ese pantalón que tanto amas no quiere cerrar, es momento de encontrar una solución.

Barrymore nunca ha "encajado" en el estereotipo de "mujer perfecta" que Hollywood ha tratado de imponer por muchos años. ¡Eso es lo que la ha hecho especial! Ella siempre ha sido una mujer hermosa que ha conquistado con su sonrisa.

Su talento la ha llevado a ser parte de grandes proyectos al lado de grandes estrellas como Charlie's Angels, Never Been Kissed y 50 First Dates. Ella sabe que lo más importante es proyectar una imagen realista de la mujer, lejos de los estereotipos o de ser complaciente con lo que la gente quiere ver.

Después de superar los momentos de oscuridad provocado por las adicciones, ella aprendió a amarse y a proyectar una imagen positiva para el público.

Barrymore se convirtió en una estrella en 1982 cuando tenía solo 7 años tras participar en el clásico de Steven Spielberg E.T. The Extra-Terrestrial. Conforme creción, siguió obteniendo estelares pero los problemas familiares la llevaron por el mal camino y terminó siendo más conocida por su consumo de drogas.

A los 15 años. Barrymore estaba desempleada, a los 16 tuvo que ganarse la vida limpiando baños y para los 20 ya se había casado y divorciado dos veces.

"Realmente es una receta para el desastre", dijo sobre haberse hecho famosa tan joven. "¿Pero sabes qué es emocionante? Terminé a los 14 en una institución, en la lista negra, sin familia…"

Barrymore ahora es madre de dos niñas con su exmarido Will Kopelman, de quien se divorció en 2016 después de tres años de matrimonio. Ahora, a sus 45 años ha luchado por ser una mamá ejemplar, así como una mujer a la que recuerden por su fortaleza.

A pesar de sentirse orgullosa de formar parte de una familia de reconocidos actores, Barrymore ha dicho que desde que se convirtió en mamá, sus prioridades han cambiado.

“Sin enojarme por lo que he hecho, creo que realmente estaba desesperada, sentí que todo lo que hacía en el cine importaba. Era mi mundo entero. Ahora son los niños, los amigos, el matrimonio, el trabajo, la salud. No quiero que mis niñas crezcan diciendo: 'Oh, vaya, sí, realmente trabajó duro, pero no la vi""

