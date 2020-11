Fallece Flor Silvestre a los 90 años

Flor Silvestre, la diva del cine mexicano y madre del cantante Pepe Aguilar murió a los 90 años en su rancho ‘El Soyate’ en Zacatecas.

Según el reporte, se encontraba rodeada de sus hijos y nietos cuando presuntamente sufrió un paro cardiorrespiratorio. Hasta el momento su hijo no se ha pronunciado sobre la muerte de su madre.

En 2013, la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México (PECIME) la galardonó con la Diosa de Plata Especial por Trayectoria.

Flor Silvestre tuvo cinco hijos: Dalia Inés, Marcela Rubiales, Francisco Rubiales, Antonio Aguilar y Pepe Aguilar. Ahora sus nietos forman una nueva generación de artistas, entre ellos Majo Aguilar (hija de Antonio) y Leonardo y Ángela Aguilar (hijos de Pepe).

Guillermina Jiménez Chabolla, conocida artísticamente como Flor Silvestre, se convirtió en una de las mujeres más importantes del Cine de Oro mexicano.

Con su melodiosa voz y talento histriónico, Flor Silvestre fue muy codiciada en la pantalla, logrando más de cien películas en su haber. Por su peculiar forma de interpretar, le decían "La Sentimental" y "La Voz Que Acaricia".

Flor poseía una belleza y carisma, lo que hizo que fuera muy asediada por los hombres.

Su gran amor fue Antonio Aguilar a quien conoció en los años cincuenta, en el estudio de la "W". En aquel entonces Flor tenía un programa radiofónico llamado Increíble pero cierto. Fue durante la filmación de la película El rayo de Sinaloa, en 1957 que se enamoraron perdidamente. Antonio expresó que había visto en ella "un sentimiento y una gran belleza por dentro y por fuera".

Era muy caballero. Empezamos a grabar canciones para películas y él me ayudaba mucho porque yo siempre voy fuera de compás, porque así me gusta, entonces él me daba la entrada. Era un buen compañero", relató Flor Silvestre en el documental Mi destino fue quererte.