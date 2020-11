Jennifer Lopez presume su abdomen plano a sus 51 años con sexy vestido brillante en los AMAs 2020

La noche de este domingo 22 de noviembre la música estuvo de fiesta con los American Music Awards 2020, que se realizaron en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, a pesar de la pandemia.

Fueron muchas las celebridades que se dieron lugar en el importante evento como Dua Lipa, Justin Bieber, The Weeknd, Maluma y Becky G deslumbraron en la alfombra roja, pero Jennifer Lopez fue la reina de la noche.

Y es que la celebridad lució más sexy que nunca a sus 51 años con un espectacular vestido plateado con brillos y muy atrevido.

JLo llevó un vestido diseñado por la casa de moda francesa Balmain, compuesto por una falda semi larga con abertura en la pierna derecha, y una blusa con hombreras, manga larga, y un atrevido escote, que dejaba ver su tonificado abdomen.

Complementó su espectacular look con unos tacones plateados brillantes y su cabello lo llevó corto, en un estilo bon recto con ondas playeras, un estilo que está de moda y es fresco, además de ser ideal para enmarcar el rostro y darle movimiento a tu melena.

Sus uñas también llamaron la atención, hechas por su manicurista de siempre, el famoso Tom Bachik, JLo llevó unas uñas largas con base en blanco, y una letra en negro en cada una para formar la palabra "Mamacita", sin duda un diseño muy original.

Y para terminar su look, agregó una bolsa de sobra también de Balmain, en blanco y negro y lleno de brillos, y sus lujosos anillos plateados.

La celebridad también sorprendió con su espectacular manicura donde se leía "Mamacita" - Instagram @jlo

"OMG la mejor de la noche", "es que ella es una reina", "no podía esperar menos de ella, espectacular", "amé su look y ese cabello así", "Queen, dando lecciones de estilo", "que cuerpazo como siempre", "es que no parece de 51 años wow", y "la mejor vestida de los AMAs", fueron algunas de las reacciones en redes.

Jennifer Lopez y el atrevido look para su presentación con Maluma

Pero, este no fue el único look con el que JLo sorprendió en la noche, pues para su presentación junto a Maluma, donde interpretaron su más reciente éxito "Pa ti", también deslumbró con un atrevido atuendo.

La cantante lució un sexy bodysuit negro con transparencias manga larga, que dejaba al descubierto sus tonificadas piernas y su mayor atributo, sus glúteos.

Complementó este espectacular outfit con unos botines también en negro, y su cabello lo llevó igual que antes, suelto y con ondas playeras, luciendo fresca y hermosa.

Con estos looks JLo demostró que la edad es solo un número, pues después de los 50 puedes seguir luciendo sexy y presumir tus curvas, con elegancia y clase.

Y no es la primera vez que lo hace, pues la celebridad es un ejemplo de belleza y sensualidad, rompiendo estereotipos que consideran que las mujeres "mayores" no pueden usar algún tipo de prendas, y deben ser más recatadas.

Pues, Jennifer Lopez ha dejado claro que si te sientes bien usando prendas sexys y atrevidas, debes hacerlo, sin importar lo que los demás piensen.

La celebridad a su edad ha posado en bikini, mini vestidos, faldas cortas, shorts, ajustados pantalones, dando lecciones de estilo, para mujeres de 50 años en adelante.

Así que sin importar tu edad, luce lo que quieras y con lo que te sientas cómoda, siguiendo el valioso ejemplo de JLo.

