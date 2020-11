La princesa Diana fue amiga de la amante de su esposo: todo sobre su su relación con Camilla Parker

"Éramos tres en mi matrimonio y eso es una multitud", dijo la princesa Diana en 1995 durante una entrevista con Martin Bashir refiriéndose a Camilla Parker, la mujer con la que el príncipe Carlos le fue infiel desde el inicio de su relación.

Pero antes de esas polémicas declaraciones y los rumores que existieron tiempo atrás, la oriunda de Sandringham que falleció en un accidente automovilístico en 1997, fue amiga de la actual esposa del duque de Cornualles.

Una amistad con dobles intenciones

Pese a que cualquiera podría creer que ambas no se soportaban, la realidad es que la relación que sostenían se deterioró tiempo después que la princesa Diana fuese novia del hijo de la reina Isabel II.

Previo a eso, ella visitaba constantemente la casa de campo de Camilla y Andrew Parker Bowles, su esposo, conocida como Bolehyde Manor en Wiltshire.

Camilla y el príncipe Carlos jóvenes. - Instagram @hellowindsors

Esto, porque la mujer le llevaba 14 años de diferencia, así que mientras ella salía de su adolescencia para dar los primeros pasos de su adultez, Camilla ya había experimentado muchas más situaciones e incluso la aconsejaba.

De hecho, Vanity Fair afirma que Diana ayudaba a Camilla con sus hijos, Tom y Laura, también impulsado porque era muy cercana a su hermana, Lady Sarah Spencer.

Cuando Diana comenzó a salir con Carlos, Camilla asumió el papel de hermana mayor y estaba ahí para apoyarla, en especial, por el hostigamiento de la prensa cuando tenían apariciones públicas como pareja.

La princesa Diana decidió apartarse

No obstante, todo cambió cuando la madre de los príncipes William y Harry se comprometió con el herededo al trono y empezó a notar actitudes que alertaron a su instinto femenino.

En el documental de Netflix, Diana: In Her Own Words, ella explica que vio que él portaba un brazalete con los nombres ficticios que utilizaban para intercambiar regalos: Gladys y Fred, además que Camilla siempre tenía mucha información de la vida privada de ambos.

La Princesa Diana y el Príncipe Carlos. - Instagram @dianamyidol

En otra oportunidad, cuando ya se había mudado a Clarence House en 1981, la invitó a almorzar para charlar, pero luego la hija de John Spencer le confesó al periodista Andrew Morton que lo hizo para averiguar cuándo podía ver en solitario al que sería su esposo.

De igual manera, más adelante los escuchó hablar por teléfono y en especial, a él diciéndole que siempre la amaría. Fue entonces cuando cayó en cuenta de la gravedad del asunto pero ya era muy tarde para arrepentirse de casarse.

Fue así como la princesa Diana inició su matrimonio sabiendo de las infidelidades de su compañero, que con el tiempo se hizo más evidente para ella, a tal punto que decidió solamente saludar a Camilla dándole la mano, sin beso, en los próximos encuentros.

Durante una ocasión, transcurridos ocho años de haberse casado con Carlos, decidió encararla durante una fiesta privada.

Carlos y Camilla en la actualidad. - Instagram @mimodaenblog

“Camilla, me gustaría que supieras que sé exactamente lo que está sucediendo”, le dijo después de solicitar hablar con ella a solas. Su contraparte, sorprendida, al inicio lo negó pero luego reconoció a lo que se refería.

"Tienes todo lo que siempre has querido. Tienes a todos los hombres del mundo enamorados de ti, tienes dos hermosos hijos, ¿qué más quieres?”, respondió. Sin titubear Diana aseguró: "A mi esposo".

“Siento si estoy en su camino. Debe ser un infierno para ustedes, pero sé lo que está ocurriendo. No me trates como a una idiota”, remató la 'princesa del pueblo' en uno de los episodios más memorables de la relación entre ambas mujeres.

