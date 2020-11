5 producciones de Netflix basadas en libros que no te puedes perder

Muchas de las grandes producciones de Netflix están basadas en libros. Fueron tomadas de las ideas de un escritor que supo narrar historias interesantes y que ahora están al alcance de los televidentes.

Son historias que nos llevarán a diversas ciudades y nos harán sentir diferentes emociones. Estamos en el Mes del Libro y qué mejor tributo que homenajear las obras viendo sus historias a través de nuestras pantallas.

1.- Gambito de dama de Netflix

Esta serie de Netflix ha resultado todo un éxito en Netflix está basada en el libro “The Queen’s Gambit” escrito por Walter Tevis. La trama de la producción se ubica entre los años 50 y 60.

Podemos ver a Beth Harmon, intrerpreta por la actriz Anya Taylor. La joven es brillante y pertenece a un orfanato. De pronto descubre que tiene una gran habilidad para jugar ajedrez. Este talento la llevará hacia el camino de la fama.

Entonces, deberá enfrentarse a su adicción a los fármacos que, como era tradición en la época se les suministraba a los niños de los orfanatos, donde tendrá que enfrentarse a su adicción por los fármacos. La novela en que se basa la historia de Gambito de dama iba ser llevada al cine, pero finalmente Netflix pudo explotar su potencial la exitosa serie.

2.- Enola Holmes

Esta es una saga llamada “The Enola Holmes Mysteries” de la escritora Nancy Springer. La cinta está protagonizada por Millie Bobby Brown. La actriz nos presenta a Enola, quien es la hermana menor del famoso investigador Sherlock Holmes.

La protagonista comienza la búsqueda de su madre desaparecida. Para ello Enola desafiará a sus hermanos y luchará hasta llegar a Londres para encontrarla.

3.- Valeria

Esta producción de la saga En los Zapatos de Valeria escrita por Elísabet Benavent. La actriz Diana Gómez, interpreta a la protagonista, quien es una escritora que se encuentra sumida en un bloqueo creativo, además de una crisis de pareja.

Valeria logra encontrar refugio y apoyo en sus tres mejores amigas, quienes la ayudarán a salir de la crisis en la que se encuentra y con las que vivirá grandes aventuras.

Esta saga a resultado todo un éxito a nivel mundial. Está compuesta por 5 libros y ha sido traducida a diversos idiomas como el francés, neerlandés, ruso, turco, húngaro, serbio, croata, eslovaco y hasta el macedonio.

4.- Diablero

Libro original de esta producción se llama “El Diablo Me Obligó” y es del escritor Francisco Haghenbeck. Se trata de una serie mexicana. En ella podremos ver la historia de un sacerdote llamado Ramiro Ventura, quien interpretado por el actor Christopher Von Uckermann.

Este se une al cazador de demo Elvis Infante, a quien le da vida Horacio García Rojas, y a Nancy Gama, interpretada por Giselle Kuri. El trío conforma un grupo que se enfrentan a las fuezas malignas en las calles mexicanas.

La novela en que se basa esta esta serie recibió el Premio Nocte en 2013, galardón convocado anualmente por la Asociación Española de Escritores de Terro.

5- The Haunting of Bly Manor

Esta historia se basa en libro “The Turn of the Screw “ y fue escrita por Henry James. Luego del éxito de “The Haunting of Hill House”, el director Mike Flanagan nos presentó esta segunda temporada antológica. Está en la cateforía de terror psicológico en la que conocemos la historia de Dani Clayton, una niñera que llega a la vida de la familia Wingrave. Saldrán a la luz oscuros secretos de amor y dolor.

Más de este tema:

Te recomendamos en video: