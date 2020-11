Adamari Lopez presume sus curvas en un ajustado vestido rojo perfecto para Navidad

Adamari Lopez sigue dando elecciones de estilo y elegancia con sus looks, y además son perfectos para llevar en Navidad.

Recientemente, la conductora deslumbró con un espectacular vestido rojo, ceñido al cuerpo, con el que presumió sus curvas en 'Un Nuevo Día'.

La puertorriqueña lució más estilizada que nunca con un vestido rojo que llegaba arriba de sus rodillas, tenía un ligero cruce en la zona del abdomen, y era manga largas, perfecto para Navidad.

Este tono rojo resalta muy bien en su piel morena, y lo combinó con unos stilettos en tono nude, que acentuaron su figura a la perfección.

La puertorriqueña deslumbró con un vestido rojo ajustado ideal para Navidad - Instagram @unnuevodia

"OMG cuánta belleza", "que espectacular le queda ese vestido", "le hace un cuerpazo ese vestido rojo", "lo amé lo quiero para Navidad", "wow te luce muy bien ese tono", "que piernas tan bellas y tonificadas", y "me encantó tu look", fueron algunas de las reacciones en redes ante el look de Adamari.

Además, complementó su look sofisticado con un peinado elegante, llevando su cabello con unas ligeras ondas.

Otras lecciones de moda que Adamari ha dado este 2020

Skinny jeans

La celebridad ha llevado skinny jeans a la perfección, en un look ideal para las mujeres de 40 años en adelante, pues es elegante y cómodo.

La celebridad llevó un skinny jeans negro, con una blusa rosa pastel, unos botines negros, y un estilo de capa que caía sobre sus brazos y le llegaba a la cintura en tono negro.

Este look es ideal para el otoño y les va muy bien a las mujeres de 40 en adelante - Instagram @unnuevodia

Jumpsuit verde

La celebridad también llevó un jumpsuit verde con mangas cortas y holgadas, con el que lució estilizada, agregándole a su look un cinturón negro.

Este jumpsuit es ideal también para las fiestas navideñas, pues es muy elegante y sofisticado, y lo complementó con unos tacones en negro.

También ha llevado un jumpsuit verde ideal para las fiestas navideñas - Instagram @unnuevodia

Vestido camisero

La conductora también dio clases de elegancia y estilo con un vestido camisero azul que está de moda y que es ideal para las mujeres de 40 en adelante que quieren lucir coquetas.

Este vestido también lo llevó con unos stilettos en tono nude, que resaltaron sus tonificadas piernas, y unas ondas ligeras en su cabello que le dieron un toque chic a su look.

La conductora dio clases de elegancia y estilo con un vestido camisero azul - Pinterest

Vestido animal print

Adamari dejó claro que el animal print no pasa de moda y lo lució con elegancia llevando un vestido manga larga con un ligero escote.

En esta oportunidad llevó un peinado diferente, igual de elegante, recogiendo su melena a la mitad y llevándola lisa.

Adamari dejó claro que el animal print no pasa de moda y lo lució con elegancia - Instagram @unnuevodia

Overol de mezclilla

También mostró su lado más casual con un overol de mezclilla que combinó con una camiseta blanca y unas botas militares.

Con este outfit dejó claro que para llevar mezclilla no hay límites, ni edad, y es ideal para ir de paseo y lucir cómoda y a la moda a la vez.

Adamari mostró su lado más casual y con estilo luciendo overol de mezclilla y botas militares - Instagram @adamarilopez

Más de este tema

Te recomendamos en video