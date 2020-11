Adamari Lopez enseña cómo llevar skinny jeans con elegancia y estilo después de los 40

Adamari Lopez sigue dando clases de elegancia con sus atuendos, además de lucir cada vez más estilizada, dejando ver que su rutina para bajar de peso ha dado sus frutos.

Desde vestidos cortos, jumpsuit, short y faldas, la conductora ha dejado ver que no existe límite de edad para llevar prendas que te hagan sentir cómoda y sexy, con la mayor elegancia.

Recientemente, llevó un look con pantalón corte alto que encantó a sus seguidores, y que además podemos copiar para lucir estilizadas y elegantes a la vez.

La celebridad llevó un look con pantalón corte alto que encantó a sus seguidores, y que además podemos copiar para lucir estilizadas y elegantes a la vez - Instagram @unnuevodia

Para un programa de 'Un Nuevo Día' la puertorriqueña usó un skinny jeans en tono negro que combinó a la perfección con unos botines en el mismo tono, una blusa rosa pastel, y un estilo de poncho que caía y tapaba sus brazos, y le daba aun más elegancia a su outfit.

Este look es ideal para el otoño y les va muy bien a las mujeres de 40 en adelante - Instagram @unnuevodia

Este look sofisticado, ideal para mujeres de 40 en adelante, la hizo recibir miles de halagos en redes. "OMG cuánta elegancia", "luces cada vez más delgada", "aplaudo tu buen gusto y superación", "eres una diva", "me encantó tu look", "amo verte con pantalón te ves hermosa", y "cuánto estilo me encanta", fueron algunos de los piropos que recibió.

No es la primera vez que Adamari usa pantalón y los combina de forma elegante, pues aunque los usa con menos frecuencia que los vestidos, los sabe usar a la perfección.

Lecciones de elegancia y estilo que Adamari Lopez ha dado usando pantalón

Pantalón sastre

Adamari ha llevado el pantalón sastre gris, de los más elegantes y sofisticados, a la perfección con una blusa con manga de vuelos en tono rojo con stilettos.

Este look es ideal para mujeres de más de 40 años que quieren lucir estilizadas y elegantes en cualquier época del año.

La celebridad ha llevado pantalón sastre a la perfección - Instagram @unnuevodia

Pantalón de cuero

La puertorriqueña también ha dejado ver su gran estilo a sus 49 años luciendo un pantalón de cuero negro con una camiseta en el mismo tono y tacones también en negro, para un "total black" rebelde.

Este es de los looks más atrevidos que la celebridad ha llevado, dando lecciones de estilo, y demostrando que después de los 40 se puede lucir lo que sea con seguridad y confianza.

También ha demostrado su gran estilo a sus 49 luciendo un pantalón de cuero - Instagram @unnuevodia

Pantalón de lunares

Adamari también ha demostrado cómo llevar un look elegante a la perfección con pantalón de lunares y cinturón rosa.

Este pantalón lo combinó con una blusa blanca de mangas y escote que la hicieron lucir hermosa y perfecta, y complementó el look con unos tacones transparentes originales y divinos.

La celebridad ha lucido pantalón de lunares con una camiseta blanca - Instagram @unnuevodia

Overol de mezclilla

También mostró su lado más casual y fresco luciendo un overol de mezclilla que combinó con una camiseta blanca y botas miliares.

Con este outfit la puertorriqueña demostró que se puede lucir fresca y juvenil después de los 40 sin problemas.

Adamari mostró su lado más casual y con estilo luciendo overol de mezclilla y botas militares - Instagram @adamarilopez

