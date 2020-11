'You' integra a un miembro de 'Sabrina' a su elenco en la tercera temporada

La serie de Netflix 'You' está de regreso en sus grabaciones para la tercera temporada y para su nueva entrega presentarán a nuevos integrantes a su elenco. Uno de ellos, ha causado gran emoción en las redes sociales, ya que se trata de una de las estrellas de 'The Chilling Adventures of Sabrina', quien dará vida a un personaje importante para el desarrollo de la nueva temporada.

'You' da la bienvenida a una de las protagonistas de 'The Chilling Adventures of Sabrina'

Se trata de Tati Gabrielle, quien interpreta el papel de 'Prudence' en la serie de 'Sabrina' se incorporará a la nueva temporada de 'You' como 'Marienne', una chica encargada de la biblioteca que vive en el mismo vecindario que 'Joe' y 'Love' y que podría descubrir los secretos de la pareja gracias a su ingenio.

'Marienne' es una mujer observadora que lucha en su vida personal para darle una mejor vida a su hijo y se enfrenta a los prejuicios de la sociedad y sus clientes. Podría ser que al conocer a 'Joe' y 'Love' logre ver más allá de su apariencia de una nueva y joven familia.

Otros actores que se suman al elenco son: Saffron Burrows, Dylan Arnold, Michaela McManus, Shannon Chan-Kent, Ben Mehl, Chris O'Shea, Christopher Sean, Bryan Safi, Mackenzie Astin Ayelet Zurer y Jack Fisher.

De qué trata la tercera temporada de 'You'

Hasta ahora sabemos que Penn Badgley (Joe Goldberg) y su nueva novia Victoria Pedretti (Love Quinn) regresarán en la temporada 3. Aunque al final de la segunda temporada ambos se mudaron juntos para esperar el nacimiento de su hija, no dudamos que la felicidad dure poco, ya que Joe se siente atrapado en esta relación y justo antes de que la temporada termine, se le ve mirando a su nueva vecina, lo que nos da a entender que ella podría ser su próxima víctima.

Durante una entrevista con Entertainment Weekly, Penn dijo sentirse feliz por el final de la segunda temporada, por que 'Joe' no tuvo un final feliz.

"Joe no busca el amor verdadero, no es alguien que necesita a otra persona que lo ame. Es un asesino, es un sociópata, es abusivo, tiene alucinaciones y está obsesionado consigo mismo. No puedes engañarte y pensar que solo necesita a alguien que sea ideal para él. Nadie es ideal para él. "

Tal vez esto juegue un papel fundamental en la próxima temporada y al fin veamos algo de justicia para las víctimas de 'Joe' y 'Love' en los próximos 10 episodios que se estrenarán en 2021. Por otra parte podremos ver las habilidades paternales de 'Joe', ya que en temporadas anteriores pudimos ver cómo se relacionaba con niños, 'Paco' y 'Ellie'.

