5 situaciones de la cuarta temporada de "The Crown" que no pasaron en la vida real

"The Crown" se ha convertido en una de las series perfectas para los seguidores obsesivos de la realeza británica. Visualmente es una joya y es imposible no sucumbir ante el detalle de cada escenario que aparece en pantalla. Hasta ahora, es evidente que los personajes fueron perfectamente estudiados, tanto que por momentos pareciera tratarse de un documental y no un drama de Netflix.

Especialmente la cuarta temporada, estrenada recientemente, ha capturado la atención de todos, incluyendo aquellos que estaban escépticos a la serie.

La interpretación de Emma Corrin de Lady Di ha sido muy bien aceptada por los críticos, además de haber ganado la admiración del biógrafo oficial de la Princesa.

Eso sí, al tratarse de la querida princesa Diana, hay una mayor exigencia por parte de los fanáticos. Así como hay situaciones que han sido plasmadas al pie de la letra, hay otras que fueron adaptadas o dramatizadas para acoplarse al formato que ha manejado la serie. aquí te mostramos algunos momentos que no pasaron en la vida real.

El primer encuentro entre Diana Spencer y el príncipe Carlos

La serie muestra que el primer encuentro entre Diana y Carlos sucedió un día que este fue a visitar a Sarah, hermana de Diana que era con quien tenía una relación inicialmente. El Príncipe se encuentra en el lobby de la casa de los Spencer cuando Diana, de 16 años, se escabulle entre los macetones disfrazada de "árbol loco". Según ella, le habían prohibido pasar por ahí pero tenía que hacerlo para llegar a otra habitación. Diana le cuenta a Carlos que estaba vestida así para una producción escolar de Sueño de una noche de verano. Si bien los dos probablemente se conocieron cuando Sarah y Charles estaban saliendo, Diana probablemente no estaba envuelta en hojas, presumiendo de su amor por la obra.

Netflix/ The Crown

La atracción de Diana por Carlos

Desde que hace su primer aparición, Diana muestra un gran interés Charles sin embargo, se sabe que en la vida real no era así. En el segundo episodio se muestra cómo se acerca al príncipe mientras está detenido en el tráfico en su convertible para decirle cuánto lamentaba el asesinato de Lord Mountbatten, su mentor y figura paterna. En la vida real, el príncipe no estaría manejando un convertible sin guardaespaldas y Diana aunque sí expresó directamente sus condolencias, no se abalanzaría así sobre él. Esto sucedió durante una reunión con unos amigos en común. De acuerdo con un testimonio en la revista Tatler, Diana dijo que en aquella ocasión: "Él saltó sobre mí y comenzó a besarme y pensé, 'Ugh, esto no es lo que hace la gente"".

La incómoda cena de Camilla Parker y Diana

En el episodio 3, Camilla invitó a Diana a almorzar a través de una nota escrita a mano antes de la boda real. En la pantalla, Camilla parece cálida, pero sus muchas anécdotas sobre Charles resaltan lo poco que realmente sabe Diana sobre su prometido. El intercambio termina con un comentario revelador de Camilla con respecto a dividir la cuenta: "Estoy a favor de compartir".

En realidad, poco antes de la boda, Diana y Camilla cenaron juntas en un restaurante de Knightsbridge llamado Ménage à Trois pero no se sabe qué pasó entre ellas así que toda su conversación fue una ficción de la serie. Según The Daily Mail, su menú fue diseñado específicamente para atraer a las mujeres, y no ofrecía platos principales sino sólo aperitivos y postres.

Netflix/ The Crown

La princesa Diana eligiendo su propio anillo de compromiso

Al comienzo del episodio 3, el príncipe Carlos y la reina Isabel le presentan a la princesa Diana una selección de anillos de compromiso para elegir, que incluyen piezas "heredadas de la familia" y otras que están a la venta. Diana elige uno de la última categoría: un zafiro de Ceilán de 12 quilates rodeado de diamantes y engastado en oro blanco. Tanto la reina como Carlos parecen sorprendidos por esta elección. La Reina le pregunta a Diana por qué le gusta ese anillo, y Charles interviene diciendo que seguro es por ser "el más caro".

Diana corrige a Charles, diciéndole que le recuerda el anillo de su propia madre y que el zafiro hace juego con sus ojos.

Según Vogue, la familia real estaba decepcionada con su elección pero a Diana no le importó pues amaba el anillo y continuó usándolo incluso después de que ella y el príncipe Carlos se separaron. Ese mismo zafiro ahora se encuentra famoso en el dedo anular de su nuera, la duquesa de Cambridge Kate Middleton.

Netflix/ The Crown

La entrevista sobre el compromiso de Diana y el príncipe Carlos

En el episodio 3, un reportero les dice a los recién comprometidos Charles y Diana que "parecen muy enamorados". Diana responde rápidamente, confirmando, "sí, absolutamente" mientras Charles toma un latido, su rostro se ensombrece y responde "lo que sea que signifique 'enamorado"".

Desafortunadamente, esto es casi palabra por palabra lo que sucedió al final de la entrevista de compromiso real de la pareja, aunque Charles sonrió durante todo el proceso, pareciendo implicar que el término "enamorado" dependía de la "interpretación".

Más de este tema

El príncipe Carlos está molesto con la serie “The Crown” y estas son las razones

“The Crown” entra en controversia por mostrar escenas gráficas de la princesa Diana sufriendo de bulimia

Fotos de Carlos y Diana en Australia que muestran el viaje en el que Lady Di encantó con su elegancia

Te recomendamos en video