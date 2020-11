El príncipe Carlos está molesto con la serie “The Crown” y estas son las razones

La serie The Crown de Netflix ha resultado todo un éxito. Los televidentes la consideran una producción de historia que a la vez muestra la vida de la realeza como nunca antes se ha visto. Sin embargo, no todos están contentos. El príncipe Carlos se encuentra molesto con la exitosa serie y te contamos por qué.

En The Crown se narra la vida de la reina Isabel II, una vida bastante larga si consideramos que la monarca ya cuenta con 94 años. Diferentes episodios y la gran cantidad de fanáticos han hecho que la producción ya vaya por la cuarta temporada.

Hablar de la realiza británica sin mencionar al príncipe Carlos sería imposible. Su vida, ya de 72 años, ha estado llena de polémicas. Además, es el primer heredero de la corona.

¿Por qué el príncipe Carlos está molesto con The Crown?

El pasado 14 de noviembre fue el cumpleaños del príncipe Carlos. Los medios han asegurado que el estreno de la cuarte temporada de The Crown ha sido el peor regalo que ha podido recibir. En esta temporada se habla de su relación con Diana de Gales, con quien se casó y tuvo dos hijos: los príncipes William y Harry.

Entre los episodios que han molestado al príncipe se encuentran algunos en los que agrede verbalmente de su esposa. También en el que Diana confronta a la Reina y a Carlos en la Catedral de San Pablo. Otro aspecto que le ha molestado es que la serie sugiere que el idilio entre Carlos y Camila Parker Bowles continuó durante su noviazgo con Diana y posterior boda.

En The Crown el príncipe Carlos es interpretado por Josh O’Connor, mientras que la actriz Emma Corri le da vida a Diana Spencer. - Agencias

Los amigos de Carlos han asegurado que en el palacio no se ve la serie. También que Netflix usa el dolor familiar de realeza tan solo para beneficios económicos. “Esto es drama y entretenimiento con fines comerciales, que se hace sin tener en cuenta a las personas involucradas, a quienes se les secuestra y explota sus vidas", expresó una fuente cercana a la corona a The Daily Mail.

El heredero de la Corona británica considera que no hay ninguna intención de contar una historia cuidadosamente matizada. "El público no debe dejarse engañar pensando que esta es un relato preciso de lo que realmente sucedió", agregaron las fuentes que también lamentaron la falta de sensibilidad de la serie al abordar hechos muy dolorosos de la familia real que aún no han cicatrizado.

Carlos de Gales ha manifestado a sus cercanos que The Crown narra la historia real de una manera retorcida. - Agencias

No solo Carlos está indignado

No solo el príncipe Carlos se encuentra incómodo con la exposición que The Crown está haciendo de la familia real. Un familiar cercano al príncipe William señaló que el primogénito de Carlos y Diana ha manifestado su rechazo a la producción que en esta temporada muestra la relación entre sus padres.

“Siente que sus padres han sido explotados por la industria y representados de forma falsa y simplista para ganar dinero”, expresó la fuente.

En esta cuarta temporada The Crown la serie se traslada hasta el final de la década de los años 70. Se trata de una época en la que la Reina Isabel y el resto de la familia tienen la preocupación de salvar la línea sucesoria buscándole una esposa adecuada al Príncipe Carlos, quien ya pasaba los 30 años y no se había casado.

El príncipe William tampoco está contento con la narrativa de la serie. - Agencias

En ese momento es cuando una joven llamada Diana Spencer aparece en la vida del heredero al trono. Esto ha cautivado a los televidentes más aún por la popularidad que ha tenido Lady Di en la historia, pero tiene molesto al príncipe Carlos, aunque la monarquía británica no se ha manifestado públicamente sobre la producción.

En la cuarte temporada llega Diana de Gales y esto ha creado grandes expectativas entre los televidentes. - Agencias

