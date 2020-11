Así fue el día en el que Adamari López recibió su diagnóstico de cáncer de mama y cambió su vida

Adamari López ha tenido una vida llena de grandes momentos pero también de muchos desafíos que afortunadamente han quedado como anécdotas.

Uno de ellos es el cáncer de mama que vivió años atrás y que exitosamente pudo superar, sin embargo, la boricua no se desliga de su responsabilidad social como figura pública para concienciar sobre la detección temprana y sus secuelas.

El día que Adamari López supo de su cáncer

Por esta razón, la conductora de Un Nuevo Día se ha animado en muchas ocasiones a sincerarse sobre su proceso, en el cual también experimentó el divorcio de Luis Fonsi, y que requirió que ella tuviese que pasar por el quirófano.

Pero antes de todo eso, hubo un primer día donde recibió esa noticia que marcó un antes y después en su vida, que la ha impulsado a aprovechar todo lo que vino después porque empiezó a agradecer aún más lo que tenía.

La actriz y presentadora estaba en el mejor momento de su carrera. - Instagram @unnuevodia

Así lo ha descrito la propia 'chaparrita' que también explicó que todo nació con una picazón en los senos que la llevaron a hacerse un autoexamen de mama fortuito.

"Un 16 de febrero sentí que me picaba uno de mis senos y me empecé a rascar, no con las uñas sino con la yema de los dedos y sentí que tenía una bolita que nunca antes me había tocado en el pecho", afirmó la actriz según el portal Kihi News.

Fue entonces cuando supo que algo andaba mal y decidió ver a un especialista, quien le confirmó su peor pronóstico.

"En mi familia nadie había tenido cáncer así que la noticia fue difícil y me tomó por sorpresa”, contó a la revista NIH Medline Plus, citado en el mismo medio.

En aquel momento, el diagnóstico también cayó como un balde de agua fría en su cabeza puesto que se encontraba en uno de sus mejores momentos personales y profesionales, además de ser una mujer joven.

Adamari López en la actualidad. - Instagram @unnuevodia

“Era un periodo excelente de mi carrera. Estaba en México filmando telenovelas y me acababa de comprometer con mi novio”, dijo.

Adamari López había encontrado la fama después de participar a sus 30 años en la telenovela Amigos y rivales, en 2001, así que cada vez eran más las ofertas de trabajo que le llegaban.

En paralelo, conformaba una de las parejas más sólidas y mediáticas del panorama latinoamericano en compañía de Luis Fonsi, el cual también era bastante reconocido por canciones como "Imagíname sin ti" y "Si no te hubiera conocido".

Comenzó la batalla

A partir de entonces, la oriunda de Humacao tuvo que buscar el apoyo de sus familiares antes de comenzar un tratamiento de quimioterapias y someterse a una mastectomía para evitar que el cáncer volviese a aparecer.

"Mi preocupación también fue 'cómo se lo decimos a papi y mami', cómo la nena chiquita de la casa, a la que todos de alguna manera consentían, le daba la noticia a sus padres que estaba enferma", afirmó.

Adamari López con su hija Alaia. - Instagram @unnuevodia

Ahora, que han pasado 16 años de aquel momento asegura que no es algo que quisiera volver a escuchar que tiene y que como sobreviviente puede decir que "cáncer no es sinónimo de muerte. Es sinónimo de lucha, de búsqueda, de fuerza y de aprender a disfrutar de todo lo que la vida nos ofrece”.

Después de superar la enfermedad pudo realizarse tratamientos de fertilidad que le permitieron darle la bienvenida al mundo a Alaia, la hija con la que cumplió su sueño de ser madre algún día, además que ahora tiene una relación estable con Toni Costa.

