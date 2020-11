El espectacular árbol de Navidad de Thalía nos inspira para el fin de año

Al igual que muchas de nosotras Thalía es fanática de las fiestas decembrinas y de las decoraciones de la temporada. Es por eso que no nos sorprende que ya haya instalado su árbol de Navidad y lo haya decorado de la manera más espectacular posible. Así lo compartió a través de sus redes sociales por medio de videos en los que mostraba los detalles de su creación.

A través de sus historias de Instagram, la famosa compartió un clip en el cual mostraba sus esferas favoritas. Una de ellas fue una figura de sirena personalizada con el rostro de la cantante, la cual usaba un look navideño y sostenía una copa de martini.

Poco después publicó una foto de la figura junto a su pareja, un tritón de cola roja y pecho desnudo, con una edición en la que colocó el rostro de su esposo Tommy Mottola para mostrar cómo se verían ambos en su árbol de Navidad.

La intérprete de 'No me acuerdo' es conocida por su amor por la Navidad y cada año sorprende con sus extravagantes decoraciones y outfits de la celebración.

Especialmente este año, ya que Thalía compartió que no tenía ganas de celebrar el Halloween este año, sino que prefería rodearse de positivismo y cosas lindas, por esa razón no decoró su casa y sólo se transformó en uno de sus personajes favoritos: Ace Ventura.

"Este año no sentí para nada el celebrar halloween. ¡No he sentido el impulso de decorar, ni me he sentido atraída en lo absoluto por esqueletos o brujas o fantasmas! No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pero lo único que quiero es positivismo, alegría y cosas lindas que alegren mi vista. ", comentó la famosa en redes sociales.