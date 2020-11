Cinco razones del por qué el príncipe William sería mejor Rey que Carlos

A sus 38 años, el príncipe William, actual duque de Cambridge, tiene aún un largo camino para recorrer para llegar a ser el Rey de Inglaterra. Primero, tiene que ceder el trono a su abuela, la reina Isabel II y luego, esperar porque ceda el poder por parte de su padre, el príncipe Carlos.

Pero, lo que sí es una realidad, es que William en un futuro no muy lejano podría convertirse en Su Majestad de Inglaterra, por lo que su esposa, Kate Middleton, se convertiría en la reina.

En 2019, William en un acto público dejó escapar algunos de sus planes cuando se convierta en el rey de Inglaterra.

Durante el discurso de apertura en la Reunión Pública Anual de Charity Commission, el hijo mayor del príncipe Carlos y la fallecida Diana de Gales, reveló cómo prevé que la monarquía funcionará en el futuro.

William aseguró que trabajará para la instauración de una monarquía más humanizada y al servicio de la sociedad.

El mejor Rey

Te presentamos las principales razones del por qué el príncipe William podría ser mejor Rey que su padre, Carlos de Inglaterra.

Ama a su familia

Si existe algo que hace único al príncipe William es su amor incondicional y sincero hacia su familia, en especial, a sus tres hijos: los príncipes George, Louis y la princesa Charlotte.

En las redes sociales existen cientos de fotos de él jugando con sus pequeños y haciendo actividades divertidas. Algo que no caracterizó a Carlos de Inglaterra cuando William y Harry eran pequeños.

Dentro de la familia, William ha instaurado una “sociedad igualitaria”, sin importa que uno de los miembros (George) sea un príncipe y heredero al trono británico dentro de pocos años.

William siempre ha sido elogiado por todo el pueblo británico por su estilo amoroso y relajado en la crianza de sus tres hijos.

Apoya a las minorías y desposeídos

William apareció en una ocasión en la portada gay de Attitude. Él se convirtió en el primer miembro de la familia real en aparecer en la portada de una publicación LGTB.

Fue una de las labores en contra de la homofobia que lo llevó a ser galardonado con el premio Heterosexual Aliado del Año en la sexta edición de los LGTB British Awards.

El príncipe también apoya las causas nobles y las personas con pocos recursos. “Yo seguiré apoyando a las organizaciones benéficas, a los desposeídos, eso está en el corazón de lo que soy, y de toda la Familia Real, en la que creo”, explicó en una ocasión.

“Algunos de mis recuerdos más antiguos se relacionan cuando mi madre, la princesa Diana me hablaba de lo que significaba ayudar a los necesitados y esa es mi responsabilidad”, señaló.

Nada de escándalos

A diferencia de su padre, el príncipe Carlos, William nunca ha estado envuelto en escándalos públicos y relacionados con infidelidades dentro de su matrimonio con la duquesa Kate Middleton.

Su respeto al matrimonio y fidelidad es una de las virtudes que más aman los británicos. Caso contrario que Carlos de Inglaterra que mantuvo una relación extramarital con Camila de Cornualles, cuando aún estaba casado con Lady Di.

Sabe divertirse y cero protocolos

A pesar de ser un heredero al trono británico, William es un poco más abierto a incumplir las normas estrictas de la realeza. Él sabe cómo pasarla bien y cumplir con sus labores altruistas.

En varias ocasiones se le ha visto al lado de celebridades como Bon Jovi y Taylor Swift. Eso le da a su personalidad un toque más humano y de persona divertida y relajada.

No pierde ocasiones para romper el protocolo. Años atrás ignoró la regla de que el pueblo no puede tocar a miembros de la familia real abrazando a una señora de 78 años, en la calle. Al príncipe no le importaron las críticas que el suceso desató.

Representa el legado de Diana

Los expertos en la realeza aseguran que el príncipe William es la principal representación e imagen de la recordada Diana de Gales. Él posee todos los aspectos que más resaltaron en su mamá: carisma, humanidad, inteligencia, amor y sencillez. Es por eso que William es el que goza de más popularidad entre todos los miembros de la realeza.

