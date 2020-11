La falda recta de Hugo Boss que lució la reina Letizia y es perfecta para mujeres de piernas largas

La reina Letizia es una gran coleccionista de las faldas, en especial, las del estilo “working” y que son tan versátiles que sirven para distintos eventos.

Ahora, una de sus firmas favoritas para lucir su silueta con una falda es la afamada marca de Hugo Boss.

Y es que recientemente, doña Letizia demostró lo favorecedora que puede ser una falda recta o tipo “lápiz” en un acto oficial.

Presumir la figura

La reina Letizia en un acto de la Real Academia Española deslumbró con una falda recta de cintura alta y con cinturón incorporado en color azul celeste, de una de sus marcas favoritas: Hugo Boss.

Ella combinó la falda celeste con una blusa en azul marino con las mangas remangadas de Felipe Varela, fue perfecta para potenciar el contraste entre ambos colores. Esto le permitió a Su Majestad Letizia presumir sus curvas y piernas largas estilizadas.

A modo de accesorios, optó por lucir unos stilettos de Magrit, de efecto serpiente que ha contratado con un bolso a juego.

Después de una racha de looks reciclados, doña Letizia dio un respiro a su imagen con un estreno muy acertado y a la altura del evento.

Y es que si ya estás cansada y saturada de las minifaldas y las faldas midi, una excelente opción y alternativa sofisticada es lucir faldas rectas o de “lápiz”.

La ventaja de las faldas rectas es que le quedan muy bien a casi cualquier tipo de cuerpo; además, tienen un efecto estilizante, sutil y moderno, por lo que es ideal si deseas lucir un poco más delgada y alta.

Expertos en la realeza aseguran que Letizia optó por el color celeste en su falda para transmitir un claro mensaje: Simpatía, armonía y fidelidad.

Además de ser el color celeste el más aceptado, según varios estudios, es uno de los que posee más gradaciones y tonalidades. Es el color de las personas que buscan la paz interior y la verdad absoluta.

¿Cómo lucir estas faldas?

Las faldas rectas y por debajo de las rodillas le aportan movimiento a tu silueta y las de Hugo Boss son las mejores.

Por algo este tipo de faldas son las preferidas de las mujeres royals europeas. Este tipo de prenda constantemente las han lucido Mary de Dinamarca, Sofía de Suecia, Charlene de Mónaco y hasta Meghan Markle cuando formó parte de la monarquía británica.

Las faldas rectas al estilo de la reina Letizia también aportan un gran toque de elegancia y clase al look que uses. No es una prenda reveladora, pero sí que deja al descubierto la silueta de la cintura de la mujer que la luzca.

Otra forma de lucir este tipo de faldas es sabiendo combinar los colores. En el caso de Letizia, ella demostró que los tonos pastel también son para el frío con una falda recta.

Recuerda siempre que la falda recta es una de esas prendas clásicas ideales para vernos elegantes y que pueden sacar de apuros en cualquier ocasión.

Es una prenda perfecta para los outfits formales, existen varias maneras de utilizarlas que nos pueden ayudar a adaptarlas a tus necesidades.

Puedes combinar la falda recta con una chaqueta para lograr un look formal que puedes utilizar en el trabajo. La mejor opción es elegir colores neutros. Con esta combinación lograrás que tu cintura se vea más delgada.

También puedes obtener un look más relajado con la falda recta del estilo Letizia. Lo ideal es que combines la falda con un top holgado y zapatos cómodos. El contraste entre lo ajustado de la falda y lo suelto del top es lo que te ayudará a conseguir un look más cómodo y simple.

La reina Letizia nos muestra que los tacones de punta nunca pasarán de moda Este calzado es su fiel acompañante en los principales eventos protocolares de la realeza.

Mas de este tema:

Estas son las joyas que heredará la princesa Leonor cuando sea reina

Los suéteres preferidos de Lady Di que siguen estando de moda

“¿Quién es Camila?”: La terrible forma en que el príncipe Harry se enteró de que su padre mentía