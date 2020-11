Jennifer Lopez deslumbra como diosa con vestido estilo Caperucita roja moderna

En cada evento importante del mundo del espectáculo, Jennifer Lopez se roba las miradas de todos los presentes y espectadores con su impecable sentido de la moda. Durante la alfombra roja de los People’s Choice Awards no fue la excepción, deslumbró con un vestido de cuento de hadas moderno.

Con 51 años, la cantante no deja de deslumbrar en cada una de sus apariciones públicas y es, sin duda, un referente de la moda.

Así lo demostró una vez más en este importante evento en el que se reconoce lo más destacado del año en materia de cine, televisión y música.

La llegada de J.Lo a la alfombra roja fue uno de los momentos más comentados de la celebración, ya que su vestido impactó a fanáticos y expertos de la moda, coronándose así como una de las mejores vestidas de la gala.

En las imágenes puede verse a la celebridad luciendo un elegante y voluminoso vestido rojo que se asemeja mucho a la vestimenta que lleva el clásico personaje de Caperucita Roja, pero en una versión mucho más moderna e imponente.

El vestido llamó la atención de todos por sus amplios y abombados hombros, además de una minifalda globo que dejó al descubierto sus tonificadas piernas.

La elegante pieza pertenece a Christian Siriano, la cual fue combinada con un clutch de Tyler Ellis y zapatos nude de Gianvito Rossi.

Para completar, la famosa llevó una coleta alta con el cabello ondulado y unas elegantes joyas de plata y diamantes pertenecientes a la firma Forevermark.

La artista no solo se convirtió en las estrella de la noche por su increíble atuendo, sino por llevarse el galardón Icon Award 2020.

El 2020 ha sido un año duro para el mundo entero, y la celebridad no dejó pasar este factor en su inspirador discurso tras llevarse el reconocimiento como persona ícono del año.

Las palabras de la artista no dejaron más que aplausos y nostalgia, pues se refirió a todas las dificultades que se han enfrentado durante este año, así como las lecciones que ha dejado la situación.

"Este 2020 no ha sido una broma, ¿verdad?", fueron las palabras con las que arrancó J.Lo su reflexión.

"Antes de 2020 estábamos obsesionados con ganar este premio y centrados en quién vendió la mayor cantidad de discos o entradas en taquilla, pero no este año. Este año fue el gran nivelador. Nos mostró lo que importaba y lo que no", dijo sobre el escenario.

Según la famosa, las crisis que se han presentado en los últimos meses han permitido "ayudarnos, amarnos, ser amables entre nosotros. Y la importancia de esa conexión, ese contacto humano".

"A veces, cuando estoy cansada o abatida, como lo hemos estado muchos de nosotros este año, son mi familia, mis amigos, mis bebés y mis fans, ustedes, los que me han levantado cuando no podía levantarme. Estoy muy agradecida de tener eso en mi vida", manifestó.

Jennifer Lopez también se refirió a las luchas que ha tenido que enfrentar como mujer durante su carrera y admitió que debió romper con muchos estereotipos en su camino.

"Como latina y como mujer, tenemos que trabajar el doble de duro para tener las oportunidades. A veces, mis grandes sueños y mis ambiciones ponían nerviosa a la gente que me rodeaba. 'Eres bailarina, no puedes ser actriz'. 'Tú eres una actriz, ¿cómo vas a ser cantante?' 'Eres una artista, no te tomarán en serio como mujer de negocios'. Cuanto más decían que no podía, más sabía que tenía que hacerlo", reveló la también empresaria.