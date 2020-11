Parece mentira pero las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina. El tiempo está pasando rápidamente y quizás no tengamos tiempo de prepararnos para lucir increíbles para esas fechas, por lo que no es mala idea tomar ideas desde ya, sobre todo si vienen de la mano del maquillista de Jennifer Lopez.

El maquillista de Jennifer Lopez revela cuáles son los looks ideales para las fiestas navideñas

El encargado del look profesional de la cantante y el cerebro detrás de "J.Lo Glow", Scott Barnes, quiere ayudarte a lucir tan glamorosa como su cliente superestrella en esta temporada navideña, por lo que recopiló algunos looks muy elegantes y apropiados para las celebraciones decembrinas que tú misma puedes hacer en casa.

Look para el día

Según reseña el portal Page Six, para comenzar el día, el experto en maquillaje recomienda un tratamiento no tan cargado y casi al natural para no sobrecargar tu rostro.

Para los ojos, comienza usando una sombra blanca brillante en el centro del párpado, un poco de color melocotón en la zona superior y en las esquinas, mientras que en el resto del párpado lo puedes llenar con algún tono rosa o beige que puede ir desde un tono mate hasta un brillo metálico, todo dependiendo de como se mezcle con tu atuendo para las fiestas navideñas.

Para la zona de la boca, el maquillista de Jennifer Lopez recomienda ser un poco más osada a pesar de que durante las primeras horas del día el maquillaje cargado suele ser poco usual. Recomienda comenzar delineando tus labios con un tono marrón o rosado para que se mezclen con tu tono natural y puedas darle más volumen y grosor. Seguidamente, aplica un brillo labial con tonos muy ligeros como un rosa pálido o un mocaccino, dependiendo también del color del contorno que elegiste anteriormente. Otra opción que propone el maquillista es usar un brillo labial transparente con brillantina metálica como dorada o plateada.

Finalmente, para tu rostro y mejillas invita a seguir con el estilo ligero agregando solo un poco de bronceador en las áreas requeridas junto con rubor de colores pálidos para que se mezcle con el estilo que se ha estado marcando para esta opción matutina.

Look para una cena o cócteles

Para esta ocasión, el maquillista de Jennifer Lopez sugiere adoptar un estilo más glam, muy diva, pero a la vez elegante y acorde a una situación o evento un poco más semiformal. Después de todo las fiestas navideñas suelen tener este corte, sobre todo si son organizadas por tus jefes.

Comienza con los ojos. Deja que ellos sean la pieza focal de tu maquillaje aplicando un púrpura metálico en el pliegue y la línea de las pestañas inferiores, seguidamente algo de sombra brillante dorada o plateada en todo el párpado, logrando así que quede muy uniforme y elegante, de acuerdo a la ocasión y a tu atuendo.

Para los labios, Barnes recomienda mantenerse al margen y solo incluir un poco de brillo labial transparente o del mismo tono de tus labios, dejando que tu mirada sea el centro de atención de todo tu look para las fiestas navideñas.

Para tus mejillas, al igual que con los labios, ve a lo simple sin cargar mucho esa zona. Solo agrega un poco de rubor brillante rosado para darle color a tu rostro y listo.

Look para una gala o un after party

Siguiendo con la misma línea de ideas elegantes del look anterior, Scott nos invita mantener el porte y la clase para eventos formales como una gala y para que también robes la atención en un after.

Esta vez, el maquillista de Jennifer Lopez propone un tono azulado, de preferencia mate, para tus ojos. Aplica en todo tu párpado una sombra de color azul llamativa pero no demasiado, y luego delinea de color negro o gris oscuro. Puedes complementar el estilo con un poco de sombra plateada brillante en la parte superior del párpado, pegado al “hueso de la ceja”.

Para los labios, trata de combinarlos con tus ojos con un color neutral o uno que puedas asociar con el azul de la sombra. En su defecto, puedes optar nuevamente por un brillo labial transparente.

Te recomendamos en video