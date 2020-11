Harry Styles demuestra que los hombres también pueden usar vestido con estas fotos

Harry Styles, ha conquistado el mundo gracias a su talento como cantante y actor, pero sobre todo por su sentido del estilo que rompe con las reglas sobre la moda femenina y masculina, ya que el británico ed 26 años cree que la ropa no debería tener género y la usa como medio de expresión constantemente, así lo expresó al protagonizar la portada de una revista de moda usando un vestido.

Su última aparición, provocó que se convirtiera en el centro de atención en redes sociales y marcó historia en una de las publicaciones más reconocidas del mundo de la moda, ya que Harry Styles se convirtió en el primer hombre en protagonizar una portada de Vogue Estados Unidos y lo hizo usando un vestido.

En los adelantos que dio la publicación de su número de diciembre, se puede ver al intérprete de 'Watermelon Sugar' usando un vestido de alta costura de la marca Gucci que forma parte de la colección de otoño 2020.

La aparición de Harry en la portada de la revista pretende celebrar la moda genderfluid que no se encasilla en el uso de prendas femeninas y masculinas, sino que busca expresar la personalidad de cada individuo sin límites.

Harry, ha sido uno de los famosos más notables de esta tendencia en la actualidad, pues desde hace años incorpora prendas femeninas en sus looks de todos los días, así como esmalte para uñas y maquillaje. En la entrevista para la publicación, el cantante aseguró que no deberían existir límites al momento de vestirse:

También agregó que las nuevas generaciones están aprendiendo a romper los límites del género a través de la moda y que su amor por la moda lo ha llevado a expresar otro lado de su creatividad como artista.

Algunos de los artistas que lo inspiraron a arriesgarse más con su estilo, fueron Prince, David Bowie, Elvis, Freddie Mercury y Elton John.

"De niño me explotaba la cabeza cuando les veía y gracias a ellos, cuando ahora me pongo algo realmente extravagante no me siento como un loco."