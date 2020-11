Mientras la gente critica a Belinda, ella sigue cosechando éxitos

Belinda sorprendió a todos con la noticia de un romance con su compañero de La Voz México, Christian Nodal. Fue durante la emisiones del programa que ambos mostraron una gran química, sin mencionar que salieron a la luz una serie de imágenes en donde se les podía ver muy cariñosos. Pero nadie creía que fuera verdad hasta que meses después, dejaron claro que seguirían juntos.

Ahora, el Internet le ha puesto a Belinda una nueva "rival": la cantante Ángela Aguilar.

Recientemente la joven de 15 años hizo un romántico dueto con Nodal, el cual ya se ha convertido en el favorito de muchos.

El tema 'Dime cómo quieres' recibió mucho halagos en redes sociales pero quien se llevó todas las críticas y burlas fue Belinda.

Belinda después de escuchar cantar a Christian Nodal y Ángela Aguilar pic.twitter.com/fUpYaVxNNG — ∆ngelito💎 (@angeldelpieroX) November 14, 2020

Y es que no faltó quien hizo memes sobre Belinda viendo cómo Nodal y Ángela tenían un nuevo romance. También hubo quien siguió haciendo burla de Belinda y su romance con Nodal ya que "son muy diferentes". Otros no perdieron la oportunidad de comparar a ambas cantantes.

La rivalidad entre ambas es inexistente ya que las dos están concentradas en sus propios proyectos, además de que hay una diferencia de edad evidente.

Por si fuera poco, hay quienes creen que Belinda sólo está haciéndose publicidad con el intérprete de "Los besos que te di".

Definitivamente Belinda ocupa de Nodal para ser relevante, ya mejor que se retire sólo da pena ajena pic.twitter.com/E3cv6b8wkj — SOLA (@RAED_H_) November 14, 2020

Mientras todo estaban esperando una reacción de Belinda, ella demostró que no está interesada en ser parte de chismes ni peleas creadas por los fans. Y es que a la par del dueto, la cantante sorprendió con el anuncio del estreno de su nuevo tema “Una Mamacita” al lado de los cantantes Nacho y Showtek.

Desde que comenzaron los rumores del romance entre la cantante y Nodal, el Internet se ha encargado de cuestionarla y burlase por la diferencia de edad y por fijarse en alguien "de su clase".

Muchos compararon a Nodal con Lupillo Rivera, quien fue parte de La Voz el año pasado y con quien supuestamente también tuvo una relación. Otros recordaron los tiempos al lado del futbolista Giovanni Dos Santos y los rumores de romance con el cirujano plástico Ben Talei

Pero Belinda siempre ha sido totalmente hermética con respecto a su vida personal por lo que las redes sociales siempre buscarán qué inventar.

Ángela Aguilar tiene mucho talento, es carismática y bonita. Lo que no entiendo es porque no se limitan a decir eso y tienen que hablar mal de Belinda por ser la novia de Nodal. No les cabe el veneno, alimañas. — Mar🇲🇽 (@MarinaaniraM272) November 13, 2020

Todo lo que ha surgido de ella, son imágenes con las que los fans y los medios hacen historias de amor que si existen o no, no deberían desatar señalamientos. ¿Por qué no concentrarse en el trabajo humanitario que siempre ha llevado a cabo? ¿O en el éxito internacional que están teniendo sus canciones?

Por alguna razón, siempre se ha insistido en señalar la cantidad de hombres que una mujer ha tenido en su vida.

La realidad es que mientras todos la critican y se ríen, Belinda sigue cosechando éxitos y disfrutando el momento.

La gente diciendo que Angela Aguilar y Christian Nodal hacen mejor pareja que con Belinda y tirandole mierda a la Beli…qué pedo con sus vidas?

Hicieron un dueto y ya, no mamen.

Aparte, la pinche necesidad de ofender a Belinda… — ♤ Ness ☕ (@NessyDekker) November 13, 2020

Además de seguir concentrada en la música, la intérprete de "Luz sin gravedad" lanzó al mercado la colección de ropa Pop Star by Belinda en Studio F, además de ser co-fundadora de Wonu, productos de colágeno para la piel.

Belinda puede salir con quien quiera y ser feliz a su manera después de todo, no necesita "colgarse" de nadie, ni tampoco que su valor dependa de una relación. Ella tiene su propia carrera, su talento y su belleza que la han hecho brillar a lo largo de los años.

Más de este tema

El internet se rinde ante los encantos del nuevo video de Ángela Aguilar y Christan Nodal

Es momento de dejar de criticar la relación de una mujer por la diferencia de edad

Belinda confesó las manías ocultas que tiene y la 'adicción' a la que no puede renunciar

Te recomendamos en video