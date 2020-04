Belinda confesó las manías ocultas que tiene y la 'adicción' a la que no puede renunciar

Belinda está pasando la cuarentena en Acapulco con sus seres queridos y desde allá ha compartido varias historias y transmisiones en vivo en Instagram para interactuar mucho más con sus fans y darles a conocer su lado más cotidiano y espontáneo.

Recientemente respondió algunas preguntas que le dejaron sus seguidores en Instagram y enamoró una vez más con su actitud dulce y en ocasiones chistosa.

Belinda contó cuál es su mayor 'adicción'

A la intérprete del tema 'Déjate llevar' y 'Amor a primera vista' le preguntaron cuál era su gusto culposo y respondió: "El azúcar me encanta, es mi adicción, no puedo dejar de comer todo con azúcar. Si ustedes supieran la combinación que hago de comidas no podrían creerlo".

Y le preguntaron además sí tenía algún tic o manía recurrente y afirmó que tiene muchos. En el video, muestra un tic que tiene con los labios; confesó que se muerde la parte interna de la mejilla.

"Cuando estoy nerviosa hago algo con los ojos rarísimo (…) qué horror que me acabo de dar cuenta de que tengo más tics de los que puse", reveló Belinda, añadiendo además que suele poner los ojos chinitos cuando no tiene sus lentes correctivos.

Compartió con sus fans que le gusta leer mucho y ha sido su principal pasatiempo en la cuarentena y mencionó que uno de sus libros favoritos es El bonobo y los diez mandamientos; también le encantan las novelas de Jane Austen.

Y luego terminó las historias mostrando su cena, unos tacos suaderos preparados en casa, demostrando que ama la comida mexicana.

