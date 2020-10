Es momento de dejar de criticar la relación de una mujer por la diferencia de edad

Las mujeres estamos sometidas a demasiadas presiones que sin duda nos convierten en blanco fácil de críticas y burlas. Especialmente cuando se trata de nuestro estado civil o nuestra edad, la gente parece tener siempre una opinión que nos demerita.

De alguna forma, nos han hecho creer que tenemos una "fecha de caducidad", que al llegar "a cierta edad" dejamos de ser deseables y que si estamos solteras o divorciadas para ese entonces, ya no seremos felices nunca.

Recientemente la actriz Cynthia Klitbo se convirtió en blanco de estas críticas y burlas. Y es que en redes sociales circuló la noticia de que estaba saliendo con Rey Grupero, youtuber que se dedica a jugar bromas pesadas a varias personas del mundo del espectáculo.

Para muchos, incluyendo medios de comunicación que también opinaron, la diferencia de edad entre el youtuber y la actriz es motivo de señalamientos, pues ella tiene 53 años y él 33.

Muchos se "escandalizan y juzgan" a #CynthiaKlitbo por tener una pareja 20 años menor que ella. ¿Cómo se atreven? poco durará ese romance, seguro se burlará de ella! dicen indignados. No entiendo cuál es su preocupación, lo q dure es su problema -es su romance no el nuestro-. 💥

En exclusiva para el programa Hoy, Klitbo dejó muy en claro que no va a permitir que se burlen de su relación con Rey Grupero solo porque es unos años menor que ella.

"Yo prefiero que sepan que una mujer de 53 años con un hombre de 36, que no es un niño de 14 no estoy cometiendo un abuso, pesa más de 80 kilos está hermoso y la verdad es que yo no voy a permitir que se haga mofa de mi privacidad, yo decido con quién ando, yo soy dueña de mi vida", aseveró.