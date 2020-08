Estar divorciada no significa que necesites una nueva pareja para ser feliz

Dicen que "todo por servir se acaba" y lo que alguna vez funcionó, ahora ya no. Nada es eterno, es parte del ciclo de la vida. Eso aplica para las relaciones amorosas.

Especialmente cuando se trata de un divorcio, la sociedad tiende a hacerlo ver como "lo peor que te puede pasar". Por alguna razón asume que una mujer que se divorcia, está condenada a quedarse sola por el resto de su vida.

Realmente creo que una de las partes más difíciles de la vida es aceptar que algunas relaciones fracasan pero de eso a pensar que es una condena, hay una gran diferencia.

La gente cree que cuando eres una mujer divorciada, tiene el deber de "presentarte a alguien nuevo" para que vuelvas a creer en el amor y ser feliz.

No es extraño que entre tus amigos y familiares organicen reuniones o citas a ciegas con algún buen partido, con la esperanza de que inicies una nueva relación. Quizá para algunas esto es una gran forma de volver a las andadas, pero para otras, puede convertirse en un fastidio.

Ninguna relación te define y el que hayas terminado una, no significa que seas un fracaso y que estés destinada a sufrir. ¡Al contrario!

Para muchas, un divorcio es una sanación. Es salir de algo que no funcionaba y que no las hacía felices por lo que toman el tiempo a solas como una oportunidad para reencontrarse.

Si estás en ese mismo canal, sabes que no necesitas de nadie para sentirte plena. Y es que aunque una ruptura siempre duele, no significa que te quedes estancada en ese malestar de por vida.

Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de rodearse de un sistema de apoyo positivo, como amigos y familiares. Aunque también está la parte en la que hay una mayor presión social que te dice que para realizarte en la vida tienes que tener una pareja que te garantice bienestar.

Si en este momento no sientes la necesidad de tener una pareja o de conocer gente nueva, ¡está bien! Es tu vida y cada quien encuentra la felicidad a su modo.

Claro, tampoco significa que te cierres por completo a las oportunidades y que termines odiando a todos los que quieren verte feliz y enamorada. Sin embargo lo que los demás deben entender es que tienen que respetar tus decisiones.

A veces, el amor no es suficiente para salvar una relación. No importa cuánto puedan adorarse dos personas, las circunstancias pueden agriar el vínculo. Y no eres la primera ni la última. Cualquiera puede pasar por algo así. No caigas en esa presión. Estar divorciada no significa estar sola ni tampoco ser infeliz.

Las mujeres tenemos diferentes estrategias de afrontamiento emocional. Mientras que los hombres miran hacia afuera cuando buscan consuelo en el dolor emocional, nosotras miramos hacia adentro. Nadie tiene un manual de supervivencia definitivo.

Tener un "tiempo fuera" es muy válido, ya sea porque aún estás digiriendo todo o porque has encontrado algo más en qué concentrarte. Mereces ser muy feliz, así que no dejes de explorar el mundo. No tienes que convencer a nadie para que entienda tu visión de vida, tampoco necesitas aprobación externa ni preocuparte por llenar expectativas ajenas.

Si el amor llega y estás dispuesta a dejarlo entrar, ¡ábrele la puerta! Pero al final, tiene que ser algo que tú quieras. La vida da muchas vueltas, lo importante es saber enfrentarla siempre con la cabeza en alto.

