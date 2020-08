El amor verdadero llega a cualquier edad así que no te desesperes

Las películas y libros románticos nos han hecho falsas expectativas sobre tener pareja. Aunque por un lado nos han hecho soñar con que viviremos "felices por siempre" con la persona indicada, también nos ha hecho pensar que si no llega en determinado tiempo, estaremos solas por siempre.

Al mismo tiempo, la presión que la sociedad ejerce sobre nosotras, nos ha hecho perder de vista lo que realmente valemos.

La idea de tener una pareja a cierta edad nos consume. Vivimos pensado que "a cierta edad" debemos tener un amor que nos garantice bienestar y un futuro prometedor. "A cierta edad" debemos casarnos, "a cierta edad, debemos tener hijos" pero nadie se atreve a decir la verdad: el amor verdadero llega a cualquier edad.

TAMBIÉN LEE: Cuando aprendes a amarte a los 40 años, luces más bella y radiante

Cuando menos lo esperes, la persona indicada se plantará frente a tus ojos y te recordará lo mucho que vales y lo hermosa que eres.

No, no eres cada vez "menos deseable", no tienes que dejar de buscar porque "ya no estás en edad". El amor verdadero es inesperado y mientras menos te presiones, mejores oportunidades llegarán.

Dejarte llevar por la presión de la sociedad sólo hará que te conformes con cualquiera.

Deja de que creer que no eres suficiente. Deja de pensar que jamás serás plena.Cada quien vive a su ritmo y cada quien tiene las experiencias que la llevan a esa plenitud.

TAMBIÉN LEE: No puedes obligar a nadie a quedarse cuando ya no hay amor

El amor puede estar en todas partes y no sólo en una pareja. Puedes amar a tus padres, a tus hijos, a tus amigas o incluso a tus mascotas. ¡Todo lo que llene tu corazón te suma vida! Pero si lo que estás buscando es un amor de pareja, primero debes aprender a amarte.

Espera a quien te mira y solo a ti cuando hablas. Espera a quien te haga sentir como si fueras todo en el mundo. Espera a quien hable de lo maravillosa que eres frente a ti y también cuando no estás presente.

Quien te ame de verdad se convertirá en tu refugio. No importa si es a los treinta, a los cuarenta o a los cincuenta. No hay edad para lograr la vida que tanto deseas. Es momento de relajarte y dejar de ser tan crítica contigo misma. Ámate a ti misma como eres, pero ámate a ti mismo lo suficiente como para cambiar si quieres.

Te recomendamos en video