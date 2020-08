La importancia de contar con tus mejores amigas durante tu embarazo

El embarazo viene con muchas expectativas pero ante los tiempos complicados que estamos viviendo, puede volverse algo aún más abrumador y solitario.

Quizá esperabas una gran fiesta o esas reuniones en las que todas tus amigas quieren saber todo eso que estás viviendo pero en estos momentos, nos hemos visto obligados a permanecer aislados y sin posibilidad de esos encuentros.

El distanciamiento social es difícil para todos pero tiene un impacto especialmente importante para las futuras mamás, quienes esperan contar con ciertas personas desde el comienzo del embarazo y hasta el periodo posnatal. Por si fuera poco, el miedo a contagiarte o a poner en riesgo a tu bebé está latente.

Es entonces cuando contar con una red de apoyo se vuelve más importante que nunca.

La compañía de tus mejores amigas y demás seres queridos es algo fundamental en estos tiempos y aunque quizá no puede haber encuentros cara a cara como antes, no debes aislarte ni dejar de estar en comunicación constante.

Independientemente de si tienes a tu pareja contigo o no, no hay nada como esa persona especial con la que puedes llorar o hablar de tus preocupaciones y compartir vivencias.

Ser madre puede ser una sensación de soledad incluso si nunca estás sola.

Contar con tus amigas en esta etapa enriquecen el proceso, incluso si ellas no han pasado por lo mismo. Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), han descubierto que en tiempos de estrés las mujeres no optan simplemente por "luchar o huir", como ocurre con los hombres. Ellas dependen en gran medida del apoyo social de sus amistades.

Otro estudio de la Escuela de Medicina de Harvard sugirió que las mujeres que están socialmente aisladas tienen un mayor riesgo de tener afecciones de salud a nivel físico y emocional.

Es difícil pero no te agobies antes de tiempo. Quizá no tengas un séquito de amigos y familiares llevándote flores y regalos a tu casa, quizá no tengas una fiesta de bienvenida pero tendrás a tu bebé y lo importante es concentrarte en el bienestar de ambos.

Trata de mantenerte en contacto con quienes quieres. Cuando te sientas agobiada o simplemente tengas ganas de conversar, manda ese mensaje o llamada. No pienses que vas a molestar o que no tienen tiempo para ti. En estos momentos, todos necesitamos recordar que tenemos esa red de apoyo.

