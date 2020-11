Jennifer Aniston siempre se las arregla para lucir increíble no importa lo que se ponga. Si bien ayuda que a sus más de 50 años tiene una figura envidiable, también se toma en cuenta el exquisito sentido de la moda que siempre ha reflejado en los diversos atuendos que ha vestido a lo largo de su carrera. Pero en esta ocasión nos enfocaremos en un estilo fresco: los looks con shorts.

Si bien pueden pertenecer a la temporada de verano, los shorts por excelencia son super frescos y cómodos, por lo que una situación actual en la que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en casa una prenda de este tipo nos viene más que perfecta, incluso si nos vemos en la necesidad de salir por un momento a conseguir algunos alimentos o simplemente para dar un paseo.

Jennifer Aniston y sus looks con shorts comprueban que las mujeres brillan a los 50 años

Toma estos ejemplos de Jennifer Aniston y aventúrate a crear diversos looks con shorts.

Mezclilla total

La mezclilla combina prácticamente con cualquier cosa, por lo que es una opción segura para unos looks con shorts increíbles. Una linda blusa o camisa de esta tela junto con un short de mezclilla -que suelen ser usados casi para cualquier situación- hará que pases de un atuendo casero a un estilo un poco casual ideal para dar una vuelta por el parque.

Estilo veraniego

Y hablando de shorts de mezclilla y estilos casuales, Jennifer Aniston nos demuestra que no importa la edad que tengas ni la estación en la que estés, igual puedes lucir súper fresca con un conjunto que fácilmente puedes armar en casa. De hecho, estamos seguros que este ha sido al menos uno de los atuendo que has usado durante la cuarentena para mantenerte cómoda y presentable. Una blusa sin mangas, un short y unas sandalias bajas pueden verse bien en cualquier situación.

Colores claros

Por lo general las piezas de ropa inferiores tienden a funcionar mejor en colores oscuros porque suelen combinar con muchas otras prendas, pero cuando se trata de colores claros el blanco siempre es la opción por excelencia para variar un poco las tonalidades y que igualmente puedas jugar con tu estilo como lo harías con tonos oscuros. Para darle un toque distintivo a estos alternativos looks con shorts, puedes agregar un cinturón de color contrastante para que resalte y sea un punto focal en tu atuendo.

Toque grunge

Este estilo triunfó en la década de 1990 y promete hacer su regreso triunfal para la temporada de invierno. Se basaba en camisas a cuadros y camisetas estampadas desgastadas, muy al estilo de las bandas de rock como Nirvana y Pearl Jam. En este caso Jennifer Aniston copia la icónica camisa que solía usar Kurt Cobain pero en tonos negros y blancos. Debajo de ella una camiseta con un diseño resaltante y para completar el look, unos shorts de mezclilla rasgados muy al estilo grunge.

Atrevida y elegante

Este es uno de looks con shorts que más picante tiene pero sin embargo no deja de ser apropiado para un evento semi formal. Para esta ocasión la actriz luce una linda blusa blanca muy delicada, de mangas largas y con escote pronunciado. Para complementar, usó unos simpáticos shorts negros holgados, los cuales combinó con un vistoso moño del mismo color en la parte superior, haciendo que el conjunto tenga cohesión y se vea armónico. A pesar de que no lo parezca, este outfit es adecuado para mujeres de más de 50 años que se sientan seguras con su cuerpo al igual que Jennifer Aniston.

