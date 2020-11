Ricky Martin viaja a Puerto Rico para cuidar a su padre enfermo y demuestra lo buen hijo que es

Ricky Martin es una de las celebridades más aclamadas en el mundo del espectáculo. Sin embargo, hizo un espacio en su apretada agenda para viajar a su natal Puerto Rico y cuidar a su padre enfermo. Con este gesto demuestra que no solo ser rico en talento, sino también lo buen hijo que es.

El boricua tuvo que aislarse, como muchas personas en el mundo, y esto le impedía tener un contacto más cercano con su padre enfermo. Durante meses no lo ha podido ver por temor a contagiarlo con el mortal virus y Moner en riesgo su vida.

“No he visto a mi padre desde que empezó todo y lamentablemente estaba un poco enfermo, pero ahora me voy a Puerto Rico y todo va a estar bien”, le dijo Ricky Martin al programa de televisión Access Daily.

¿Qué tiene el papá de Ricky Martin?

Enrique Martin, padre de Ricky Martin sufrió un derrame cerebral 2016. El artista, agradeció el apoyo y las muestras de cariño recibidas tras darse a conocer la noticia. Sin embargo, pidió privacidad para atender a su papá. Solicitó que “le permitan atender este asunto tan personal de forma privada junto con su familia”.

El padre de Riky Martin sufrió un derrame cerebral. - Agencias

El estado de salud del padre del artista trascendió luego de que su hijo menor, Eric, publicara un mensaje en las redes sociales pidiendo oración por su padre.

“Mi gente necesito que recen por mi padre. Está super malo en el hospital. Y solo Dios puede hacerme ese milagrito de sacarlo de donde está y que no se lo lleve”, escribió el hermano de Ricky Martin en las redes sociales.

La celebridad no se aparta de los suyos

El hermano menor de Ricky Martin explicó que a su padre tuvieron que abrirle parte del cráneo. "Creo que ese cráneo se lo ponían en el estómago para que no se dañara y dejarle el cerebro al aire libre”, explicó Eirc, quien aseguró que Ricky Marin y su esposo, Jwan Yosef, estuvieron cuidando del enfermo.

“Mi hermano [Ricky] estaba todos los días ahí. Fue con su pareja. Bueno, hasta se quedaron a dormir en el hospital. Le hicieron un cuartito que nos tenían y cuando él se tenía que quedar, de noche, porque nos turnábamos, ahí dormía”, afirmó.

Eric mencionó que él y Ricky Martin siempre se han apoyado; aunque reconoce que “fácil no es” tener a un hermano tan famoso porque se piensa que los logros personales son a causa de la celebridad, cuando en realidad “a mí no me lo ha dado nadie todo”.

Ricky Marin siempre está pendiente de su familia. - Agencias

Otras actividades postpuestas a raíz de la pandemia

Como consecuencia de la pandemia, Ricky Martin no solo ha estado alejado de su familia. La superestrella también tuvo que posponer una gira de verano planificada con Enrique Iglesias. Sin embargo, espera que puedan retomar la presentación pendiente y posiblemente sea reprogramada para 2021.

“Realmente estoy deseando que llegue esa gira. Va a ser muy divertido. Solo tenemos que asegurarnos de que todos estén a salvo”, expresó el cantante.

“Vamos a esperar y ver cómo van las cosas exactamente un año después, que es agosto y septiembre, 63 conciertos en Canadá y Estados Unidos”, dijo Ricky Martin.

La pandemia también lo ha ayudado a ser más creativo

La celebridad asegura que, aunque la pandemia lo ha afectado de diversas maneras no se queja de la situación. Señala que el aislamiento le ha servido para inspirarse a ser más creativo que nunca.

“Terminé un álbum. Hice algunas colaboraciones hermosas con Sting y Bad Bunny y luego, además de todo eso, creamos esta nueva técnica, que se llama Orbital Audio. Ahora estamos experimentando con un sonido más intenso con mi música y también con toda la ilusión de todos mis compañeros que están trabajando con esta técnica que creamos en esta pandemia”, agregó sonriente Ricky Martin.

El artista aprovecha que se han flexibilizado las medidas para combatir la pandemia para retomar su vida. Entre sus prioridades, además de la música, está la salud de su padre. Como buen hijo que es ha estado pendiente de su progenitor y uno de sus pensamientos es dedicarse unos días para ir a cuidarlo.

