¿Otro bebé? Ricky Martin anuncia llegada de nuevo miembro de la familia

Ricky Martin ha dejado claro que le encanta su rol de padre. De hecho, a pesar de ser homosexual, buscó un vientre alquilado para tener a dos de sus pequeños. Ahora dejó sorprendidos a todos al anunciar que otro ser se sumará a la familia que conforma junto a Jwan Josef y los niños están felices.

Como todos sabemos, el boricua se lanzó al estrellato gracias a la banda Menudo, que para él resultó todo un trampolín a la fama, a pesar de todas las adversidades que vivió el grupo y que han sido reveladas tras la salida al aire de la serie “Súbete a mi moto”.

Las mujeres lo amaban (y lo seguimos amando). ¨Por eso a Ricky Martin le costó tanto admitir públicamente que era homosexual. Ha confesado que llegó a pensar que su carrera se iría al suelo. Creyó que nadie volvería a seguirlo y que sería estigmatizado. Todo lo contrario. Su valentía al aceptar su condición hizo que muchos se atrevieran también a contar su historia. Además, su talento prevaleció por encima de cualquier estigma. Toda su fanaticada lo apoyó y hoy es una estrella que no ha dejado de brillar.

Ricky Martin junto a su esposo Jwan Josef. - Agencias

¿Viene otro bebé a la familia?

Como te contamos, Ricky Martin anunció la llegada de un nuevo miembro a su familia y esto ha despertado los titulares de que podría tratarse de un nuevo bebé. No obstante, el cantante también ha dejado claro que no podrá tener más hijos. Entonces ¿cuál es el nuevo integrante?

Pues para la alegría de los animales, tanto el cantante como su pareja, han decidido adoptar una mascota. Se trata de un cachorrito y ha sido tanta la felicidad que Ricky presumió que que Jwan Yosef y los pequeños se encuentran muy felices, luego de haber recibido en la familia a un bulldog francés que los niños adoraron.

Tanta fue la felicidad de Ricky Martín y su familia por el canino, que todos juntos abordaron el aeropuerto de Los Ángeles para recibir al nuevo integrante de la familia del famoso.

Ricky Martin ha logrado conformar una gran familia feliz a pesar de los estigmas sociales. - Agencias

El intérprete de Vive la vida loca se dirigió al lugar acompañado de su esposo y sus dos hijos mayores: Valentino y Matteo. Con esto se dejó claro que querían que la llegada de la mascota se convirtiera en un momento especial que sería digno de recordad y cuya noticia se ha viralizado en todas las redes sociales.

El precioso perrito de Ricky Martin es de color gris y ojos azules. Es lo único que sabemos. Aún ni el cantante ni su pareja el pintor Jwan Yosef han mostrado al cachorro en las redes. Esto ha generado grandes expectativas de cómo se llamará el nuevo integrante de la familia Martin- Yosef.

La pareja no podrá tener más hijos

El cantante ha dejado claro que ya no podrá tener más hijos. Asegura que si por él fuera tendría 10 niños a su cuidado. Sin embargo, dos cosas se interponen. En primer lugar, las leyes aún no permiten que un matrimonio homosexual sea candidato a una adopción. Por otro lado, el propio cantante asegura que es sumamente sobreprotector como padre. Y que ya no tiene la energía con la que contaba a los 36 años para volver a criar a un recién nacido.

El cantante es un excelente padre y, aunque quisiera tener 10 hijos, asegura que las leyes y su edad ya no se lo permiten. - Agencias

A pesar de estás limitantes que nos pueden poner tristes a todas, nos alegra la noticia de que el carismático cantante ahora tenga a su cuidado a un especial cachorrito y, especialmente, que ha venido alegrar aún más a su sólida familia.

