Abuso sexual, explotación infantil y todas las polémicas que han salido a la luz con la serie “Súbete de mi moto” de Menudo

La banda musical y juvenil Menudo marcó a varias generaciones. Esto fue desde sus inicios en 1977 hasta su despedida en 2009. Por eso la serie “Súbete a mi moto” con la que Amazon Prime quiso contar la historia generó muchas expectativas. Pero ahora se ha convertido en un centro de polémicas que han salido a la luz.

Varios ex integrantes de la agrupación han asegurado que la serie no cuenta la realidad y que dibuja un mundo bonito y deja a un lado la tragedia que muchos de los jovencitos tuvieron que experimentar dentro de la banda que lanzó al estrellato a personalidades como Ricky Martin.

Abuso sexual, explotación infantil, maltrato físico y psicológico y toda una serie de polémicas han sido expuestas por quienes una vez fueron unos jóvenes adolescentes guiados por un mánager (Edgardo Díaz) que muchos describen como ambicioso y sucio.

A pesar de lo carismático de sus actores, la serie "Súbete a mi moto" ha sido manchada por las críticas de los ex integrantes de la banda. - Agencias

Ex integrantes de Menudo aseguran que fue sometido a abuso sexual

La serie de Menudo ha causado polémica desde su lanzamiento, el pasado 9 de octubre. Varios de los ex integrantes han mostrado su descontento con la producción por, según ellos, contar una versión lavada de la realidad de la banda y con el mánager como única fuente.

Roy Roselló y Ángelo García fueron uno de los cantantes que causaron sorpresa al revelar que habían sido sometidos a abusos sexuales.

Ángelo García denunció abusos sexuales. - Agencias

“No fui el único que sufrió abuso sexual”, afirmó el cantante.

García confesó: “Salí de Menudo a los 15 años, 12 años tardé en poder superar todo lo que me había pasado. Lo que sí te puedo revelar en mi caso, es que Díaz no me abusó sexualmente, fueron amigos, personas cercanas a él”.

García formó parte de Menudo entre los años 1988 y 1990 y fue uno de los que alzó la voz después de varios compañeros. Los primeros en explotar fueron Ray Reyes y René Farrait, este último aseguró que la serie es una pantomima: “Realmente me dan ganas de vomitar”, escribió en sus redes el artista de 52 años y amenazó: “Muy pronto se sabrá la verdadera historia”.

Entre tanto, Ray Reyes solo pidió una cosa: “Que ningún niño vuelva a pasar por algo parecido”.

Ray Reyes solo pide que ningún niño tenga que vivir lo que él sufrió.. - Agencias

Al mismo tiempo, el cantante Roy Roselló aseguró que había sido abusado por el mismo Edgardo Díaz. No obstante, aseguró que lo perdonaba: “Quiero perdonar al creador de Menudo por la explotación y los abusos. Estoy en contra de la pedofilia”, expresó Roy ante las cámaras de televisión.

Explotación infantil y maltratos físicos

El venezolano Jonathan Montenegro, quien también fue uno de los cantantes que integró a la boy band, reveló que fue testigo situaciones de violencia en la banda.

“Cuando uno es niño, uno no está claro de cuáles son sus derechos. Presencié gritos y momentos violentos con alguno de los integrantes de mi generación. Yo lo vi, nadie me lo contó”, comentó al programa Ventaneando.

Montenegro relató que golpearon a uno de sus compañeros y dejó entrever que esta era una práctica habitual aplicada por Edgardo Díaz los integrantes de Menudo.

“Recuerdo una noche que tuve que encerrarme en el baño porque vi cómo mi otro compañero fue golpeado por una tontería… ese fue mi primer momento de mucho miedo, de mucho temor porque tenía tan sólo 11 años”, aseguró.

Aseguró que salió de la banda por razones psicológicas, emocionales y monetarias. La banda, según él, era una completa explotación infantil y ya no podía continuar soportando el abuso laboral

“Hubo situaciones que no eran justificables como, por ejemplo, yo tuve hepatitis y yo tuve que trabajar igual enfermo. Y entendemos perfectamente que el hígado se te puede explotar si no tomas las medidas respectivas. Pero también a su vez comprendía que teníamos una agenda muy importante que no podías detener. Entonces había como una disyuntiva entre la salud y la responsabilidad profesional”, confesó.

Jonathan Montenegro. - Agencias

Edgardo Díaz se defiende

La biografía de Menudo en la serie “Súbete a mi monto” está centrada en Edgardo Díaz, productor y creador del grupo. Esto hizo despertar la lluvia de críticas y las serias polémicas.

El tráiler de la serie comienza con la voz de Díaz diciendo: “Aquellos que solo quieran ver la leyenda negra de Menudo que lo hagan, pero créanme que lo malo fue mucho menos que lo bueno. Y lo bueno, fue épico”.

“Mi trayectoria profesional y mi carácter como individuo son incuestionables. Llevo muchos años trabajando en proyectos con familias que me han brindado su confianza por la seriedad de mis ejecutorias. No voy a pasar lo que me resta de vida defendiéndome y respondiendo a acusaciones. La vida es solo una y yo la vivo en paz”, se defendió Díaz.

Edgardo Díaz - Agencias

