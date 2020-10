Menudo, la serie: Estos son los actores que dan vida a Ricky Martin en “Súbete a mi moto”

Menudo fue, sin duda, una de las agrupaciones musicales que más audiencia tuvo desde que comenzó sus presentaciones en la década de los 90. Los cantantes adolescentes enloquecían a multitudes. Y, entre tanto talento, no podemos negar que uno de los intérpretes más exitosos de la agrupación fue Ricky Martin.

El boricua no ha tenido problemas en que se use su nombre para la serie sobre el grupo musical que tiene por título “Súbete de mi moto” y que ya causa sensación tanto a nuevas como no tan nuevas generaciones.

Como sabemos, Ricky Martin en un principio no fue aceptado en Menudo por ser muy joven. Así que el intérprete tendrá dos actores que narrarán lo que fue su vida en esa etapa, uno para mostrarlo como niño y otro para su etapa adolescente.

¿Quiénes son los actores que le dan vida a Ricky Martín?

Uno de las expectativas más grandes que tiene el público con respecto a la serie sobre Menudo “Súbete a mi moto” es conocer un poco más cómo fueron los inicios de Ricky Martín en el mundo de la música.

El puertorriqueño demostró su talento para la música desde que era muy pequeños. Se integró como vocalista de Menudo en el año 1984 en reemplazo de Ricky Meléndez. En la serie estos dos actores se encargan de interpretar las experiencias del cantante.

Ethan Schwartz

Este joven actor se encargó de interpretar a Ricky Martin cuando apenas era un niño. Entonces, se hacía llamar Enrique Martin y en la serie podremos ver cómo es rechazado por considerarse de muy corta edad para formar parte de la agrupación.

Ethan Schwartz (en el centro) interpretará a Ricky Martin en la serie. - Agencias

Ethan Schwartz - Agencias

Felipe Albors

Desde que se conoció que Ethan Schwartz tendría el papel del boricua,“Son idénticos”, “Me encanta conocer a través de ti una época tan importante para mi cantante favorito”, “Eres genial” y “Mucho éxito”, son las palabras que ha recibido el pequeño Ethan.

Este actor tiene la misión de darle vida Ricky Martin cuando ya era un adolescente. El joven mostrará cómo se ganó la fama el cantante hasta llegar a convertirse en uno de integrantes más queridos de la banda.



El gran parecido de Felipe con Ricky también se ha ganado los aplausos de los artistas. El adolescente igualmente se encarga de interpretar al exitoso cantante en sus inicios como solista.

Felipe Albors - Agencias

El lado oscuro de Menudo

Todos amaban a Menudo, que se mantuvo como la agrupación juvenil más exitosa de Latinoamérica por varias décadas. No obstante, pocas conocen las estrictas reglas que existían para poder formar parte de la banda.

El mánager de la agrupación, Edgardo Díaz, tenías normas en gran medida fuertes. Estas hicieron que los integrantes fueran cambiados contantemente.

Gracias a la serie también podremos conocer el “lado oscuro” de formar parte de Menudo. Historias que giraron en torno a las mismas reglas exponen supuestos abusos sexuales que sufrieron algunos de los integrantes, así como drogas y explotación infantil.

Los integrantes de Menudo gozaron de gran éxito, pero también se enfrentaron a estrictas reglas. - Agencias



Díaz, además, no permitía que los miembros de Menudo tuvieran más de 15 años. Por lo que, por muy famoso que fuera el integrante, al llegar a esa edad debía salir de la agrupación. También eran sacados por tan solo empezar a experimentar cambios de voz o transformaciones propias de la etapa adolescente a la adultez.

La serie “Súbete a mi moto” está siendo seguida por millones de fanáticos que recuerdan con nostalgia sus años más mozos, pero de igual forma ha cautivado al público juvenil que es uno de los fans número uno de Ricky Martin.

