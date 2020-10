Esta es la única novia que hizo pública Ricky Martin ¡Mira como luce ahora!

Desde sus inicios en la popular banda Menudo, Ricky Martin nos ha enamorado a todas. Pero el boricua siempre fue cauteloso con su vida sentimental. Tanto así que únicamente presentó a una sola novia en toda su carrera ¿Quién fue? Te contamos cómo luce ahora.

El año 2010 marcó un antes y un después en la vida del espectáculo. El carismático cantante confesó al mundo su preferencia por el mismo sexo. Un hombre deseado por todas tuvo el valor de revelar que era homosexual. Muchas no podíamos creerlo y hasta él mismo ha asegurado que le costó mucho hablar de su condición por miedo a perder la carrera.

Lo cierto es que el carisma y el amor por Ricky Martin de parte de su fanaticada no cesó con esta declaración. Todo lo contrario. No todo el mundo tiene la valentía de revelar un secreto así en las circunstancias en que se encontraba. Esto lo hizo más admirable aún y nunca perdió su fama que lo ha acompañado hasta el día de hoy.

Sin embargo, el boricua presentó en una oportunidad una pareja a la que todas envidiaron y de las que muchos se preguntan qué ha sido de su vida.

Ricky Martin pensó que su carrera se arruinaría si revelaba que era gay, pero se ganó la admiración de todos por su valentía. - Agencias

¿Quién es y cómo luce la única novia que hizo pública Ricky Martin?

Antes de declararse gay, Ricky Martin presentó al mundo a una novia que estuvo en la mira de todos por algún tiempo. Se trató de Rebecca de Alba, la única novia que conoceríamos del cantante.

Ricky Martin y Rebecca de Alba - Agencias

A pesar de su preferencia por el mismo sexo, el boricua se deslumbró con la belleza y simpatía de Rebeca, tanto así que la presentó como su pareja oficial.

Rebecca de Alba fue una de las mujeres más envidiadas del espectáculo por ganarse el corazón del boricua. - Agencias

“No lo sabía cuando era su novia, porque mientras que yo lo era, él tampoco sabía que era gay. Éramos un hombre y una mujer totalmente convencidos de querer hacer una vida juntos”.

Rebeca no habló sobre su relación con Ricky Martin hasta que él mismo no reconoció su condición de gay. Ella afirmó entonces:

La hermosa mujer siguió con su vida con total normalidad y, a pesar de los años, sigue siendo totalmente hermosa y cautivadora. Es una rubia con un carisma especial y su silencio respecto a la condición de quien fuera su pareja deja en visto la bella persona que es. Aún sigue activa en el mundo de la moda y ha participado en varias producciones como actriz.

Jwan Yosef, el hombre que terminó ganándose el corazón del clamado cantante

Después de declararse gay y continuar siendo un éxito en la música, Ricky Martin conoció al pinto Jwan Yosef cuando este tenía 33 años y al cantante 44.

El cantante siempre ha sido amante del arte y Yosef es pintor. Mientras Ricky buscaba piezas para aumentar su colección quedó encantado con el talento del artista. Pero éste no se ganó solo halagos del boricua si no que también lo flechó desde el principio.

Ricky Martin junto a su hoy esposo Jwan Yosef. - Agencias

Su relación fue rápida.Y, aunque todos apostaban a un seguro fracaso, Ricky Martin y Jwan Yosef se casaron y forman actualmente una de las parejas más sólidas del espectáculo. Una relación muy madura, que nadie se imaginó que ocurría cuando el intérprete de Vive la vida loca presentó a Rebecca de Alba como el amor de su vida.