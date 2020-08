Ricky Martin reveló que no tendrá más hijos y esta es la dura razón

Ricky Martin es uno de los cantantes más queridos por todos. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años. Sus fanáticos no lo han abandonado ni un solo momento. El boricua tiene un matrimonio homosexual muy sólido con Jwan Yosef. Aunque le gustan los niños y es padre de cuatro, el cantante reveló que no tendrá más hijos y te contamos la razón.

La trayectoria del artista no ha sido fácil. Admirado y deseado por muchas mujeres y con una exitosa carrera le dificultó declarar al mundo que era gay. Sin embargo, se convirtió en un ejemplo de valentía. Es una inspiración para las minorías. Su homosexualidad no le ha impedido ser padre, incluso con vientre alquilado.

El ser homosexual no le ha impedido cumplir su sueño de ser padre. - Agencias

“Quisiera tener 10, pero no puedo”

Con 48 años se puede decir que Ricky Martin es un artista consagrado.Pero cuando se le pregunta si piensa tener más hijos el cantante hace una dura declaración.

El intérprete de éxitos como "Vuelve", "Me Amarás" y “Pausa” señaló a la revista Out Magazine que quisiera tener diez hijos. Sin embargo, se conforma con los cuatro que tiene. No puede adoptar más. Aunque le parece una hermosa opción, lamentó que las políticas dejen fuera de esta posibilidad a los matrimonios del mismo género.



Aunado a que las leyes se lo prohíben, Ricky Martin señaló que ya no tiene la misma energía de de los 35 años. Es un padre protector. Así que se sentiría impotente si no pudiera asegurarse de una buena crianza para más hijos.

Ricky Marin tiene un total de cuatro hijos. - Agencias

"Y soy fuerte, créeme. Estoy saludable. Cargo bebés, al mismo tiempo llevo el coche y mochila, pero es demasiado. Es una gran responsabilidad", finalizó Ricky Martin.

