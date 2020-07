Ricky Martin: "Yo, un hispano, gay, casado con un hombre árabe, viviendo en EEUU. en la era de Trump. No es fácil"

El confinamiento por la pandemia del Covid-19 nos ha afectado a todos y los artistas no han sido la excepción. Ricky Martin, quien ha tenido una carrera artística ininterrumpida reveló como esta situación sanitaria mundial lo ha afligido laboral y emocionalmente.

El cantante boricua concedió una entrevista a la revista Elle en la que dio a conocer que no es un tiempo bueno para él y que la lejanía de los escenarios le ha generado una gran ansiedad.

"No me quiero imaginar sin pisar los escenarios. No me interesa esa opción. Creo que ahí fue donde se activó de manera intensa mi ansiedad. Imagínate, actuar es lo que he hecho toda mi vida, y de repente eso ya no existe", expresó Ricky Martin.

Familiarmente se siente feliz a pesar de las adversidades

Ricky Martin manifestó sentirse muy emocionado con su vida familiar. Especialmente con la cercanía con su péquña hija Lucía, nacida el 24 diciembre pasado, a través de gestación subrogada.

"Imagina, una niña con dos papás y tres hermanos: ¡Será la dueña del mundo! De hecho, Lucía ya se queda con todos y no tiene ni un año".

No obstante también habló largo y tendido sobre sus circunstancias sociales: "Yo, un hispano, gay, casado con un hombre árabe, viviendo en Estados Unidos en la era de Trump. No es fácil. No lo es”, dijo



A pesar de todo una víctima por su condición. Al contrario esta le da fuerzas para ser voz de quienes temen expresarse.

“No podemos seguir diciendo en broma ¡ay, jodido negro! o ¡jodido maricón! sólo porque es así, porque es mi amigo y a él no le molesta. Así que basta. Yo no puedo cambiar el mundo, aunque sí puedo cambiarme a mí y a mi familia. Aceptar que con mi palabra he hecho daño sin saberlo. Ahora quiero ayudar”, reflexionó Ricky Martín.

