Adiós Timothée: Eiza González tiene un nuevo romance ¡y es un sexy modelo!

La vida amorosa de Eiza González vuelve a estar en el centro de conversación y no precisamente porque su relación con Timothée Chalamet vaya viento en popa. Al contrario, parece que la actriz tiene un nuevo amor.

Después de ser captada por los paparazzi besándose y disfrutando de unas paradisíacas vacaciones con el protagonista de Llámame por tu nombre, ahora la mexicana fue vista paseando en actitud coqueta con un guapo modelo.

Medios internacionales afirman que la intéprete que saltó a la fama con su papel en Lola, érase una vez finalizó su amorío con el artista de orígenes franceses después de ser captada el pasado fin de semana acompañada de Dusty Lachowicz en West Hollywood.

Él es un modelo estadounidense que habría conquistado a la joven, aunque de momento todo se trata de especulaciones debido a que ninguna de las partes ha confirmado que sostengan un noviazgo, y podría tratarse meramente de una amistad.

En las imágenes difundidas a través de las redes sociales se aprecia a Eiza González yendo a desayunar al restaurante 40 Love, ubicado en Los Ángeles, caminando a su lado, quien en algunas ocasiones estuvo muy próximo a ella.

Eiza Gonzalez & Dusty Lachowicz out for coffee in Los Angeles yesterday ☀️ (November 8, 2020) pic.twitter.com/T4S886TvMl

Para la ocasión, la intérprete en Baby Driver y Fast and Furious vistió un minivestido rosado con un kimono de rayas verticales blanco y negro, con zapatillas deportivas, gafas de sol y un bolso a juego.

Dusty Lachowicz, por su parte, escogió una camisa de cuadros, vaqueros rotos y botas marrones para disfrutar de la compañía de la premiada actriz.

De acuerdo con Hola, después de esa ocasión fueron nuevamente fotografiados juntos en una cena en la que estuvieron muy sonrientes.

Es importante recordar que en el pasado, las postales que desataron el furor entre los fanáticos de la azteca y del actor de Beautiful boy se tomaron en junio durante un viaje con amigos en las playas de Los Cabos, al sur de México.

Todo parecía ir de la mejor manera debido a que también fueron vistos paseando por Los Ángeles en su regreso, lo que prometía una duradera unión que finalmente no se pudo consolidar.

Timothée Chalamet and Eiza Gonzalez going on a romantic hike in Los Angeles on June 28, 2020 pic.twitter.com/hNt8xvirzX

— Film Updates (@FilmUpdates) June 29, 2020