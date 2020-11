Faldas debajo de las rodillas: Ocho estilos que usa la reina Letizia

View this post on Instagram

في التاسع و العشرين من أكتوبر ، استقبلت الملكة ليتيزيا مجلس ادارة جمعية المرأة في عالم قانوني ، بعد ذلك قامت بإستقبال مجموعة العمل التي انشأت "مجموعة النهوض بالمرأة في مهن العلوم و التكنولوجيا و الهندسة و الرياضيات"⁣⁣ ⁣⁣⁣ In October 29th , Queen Letizia of Spain received two audiences .⁣⁣⁣ ⁣Firstly , she received the board of directors of the women in s legal world association ⁣⁣ Secondly, she received the working group who created "chair of the promotion of women in Science, Technology, engineering and mathematics "⁣⁣ ⁣⁣ 📸:Casa Real // royal portraits gallery