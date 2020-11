Isabela Merced inyecta de sabor y frescura al 2020 con su ritmo latino

La carrera musical de Isabela Merced puede ser joven, pero ella ya ha demostrado que tiene todo para triunfar.

Isabela creció en los foros de televisón y de cine, con proyectos como 100 Things to Do Before High School (2014) y Transformers: The Last Knight (2017), además de que en 2012, cuando tenía 12 años, cantó al lado de Ricky Martin en el musical Evita. El interpretar a Dora en la cinta Dora and the Lost City of Gold (2019), al lado de Eugenio Derbez, sin duda significó un gran salto para Isabela. Ahora se encuentra promocionando el sencillo “Don’t Go”, al lado de Danna Paola, quien está regresando a la música.

En entrevista con Nueva Mujer, la joven peruano-estadounidense reveló que está muy emocionada por esta etapa de su vida y aunque las circunstancias han sido difíciles para todos, ella no deja de aprovechar cada oportunidad para seguir creando.

Fue gracias a la cuarentena que Isabela tuvo contacto con Danna Paola pues según cuenta, después de intercambiar mensajes en redes sociales, ésta le pidió participar en su video musical “Contigo”. Por si fuera poco, la joven cantante confesó ser fan de Élite, especialmente de Lucrecia, personaje interpretado por Danna.

“Al comienzo de la cuarentena empecé a ver Elite y mi personaje favorito era Lucrecia. Además teníamos en común haber hecho un proyecto con Eugenio Derbez. Empecé a mensajear con ella y me invitó a su proyecto musical durante la cuarentena. Después revisé mi catálogo de canciones y tenía la de “Don’t Go” pero sonaba diferente sin Danna así que me puse en contacto con ella, me mandó sus versos y me encantó lo que hizo. Planeamos todo por WhatsApp y Zoom, desde la coreografía hasta los diálogos. Me sentí muy satisfecha con el producto final”, dijo Isabela.

Para Merced no hay nada más importante que poder representar su cultura a través de su arte, desde los ritmos de sus canciones, hasta el vestuario y los bailes que se ven en sus videos musicales. A pesar de que lleva poco tiempo en la industria musical, ya ha conquistado al público latino, especialmente al peruano. En redes sociales, muchos expresan que se sienten identificados con su propuesta al grado de que la llaman “Princesa Inca”.

“Realmente soy una fusión de dos culturas pero me identifico un montón con el lado peruano. Siento una conexión inexplicable”, dijo Isabela.

La cantante reveló que cuando era niña se sintió avergonzada de sus raíces pues aunque nació en los Estados Unidos, hablaba español y no entendía bien el inglés. “Me molestaban en el colegio porque no entendía bien y mis profesores creían que tenía problemas de aprendizaje. Ahora quiero abrazar y representar a mi cultura porque gracias a ella he tenido muchas oportunidades. Mi intención no es representar los estereotipos sino la cultura en una forma positiva”

Uno de los éxitos que ha marcado el arranque de su carrera ha sido el tema “Papi”, con el cual dejó claro estas intenciones. Ahora con “Don’t Go”, Isabela no dejó pasar la oportunidad para incorporar elementos de la cultura peruana y latina en general. Junto al talento de Danna Paola, el resultado fue un producto explosivo, lleno de ritmo y color.

“Me fascina el arte y la moda, todos los elementos tradicionales peruanos. Trato de experimentar con mi música y por eso he trabajado con creativos peruanos que siempre tienen ideas frescas.

A pesar de que hoy en día existen muchos prejuicios en la industria del entretenimiento con respecto a la imagen de las mujeres, Isabela asegura no sentirse intimidada por las opiniones ajenas, especialmente porque ella siempre se ha mantenido fiel a su esencia.

“Nadie me conoce personalmente o sabe de mi vida privada. Siempre he hecho diferentes personajes entonces realmente no me conocen como Isabela Merced, sólo como Dora o como Lizzy Vera y ahora por primera vez estoy expresándome libre. Pero nada ha cambiado. Si no les gusto, no hay problema. Yo voy a continuar haciendo lo que me hace feliz.

Si bien la pandemia ha representado un reto para muchos artistas, Isabela no piensa detenerse y asegura que hará todo lo posible por seguir creciendo y fortaleciendo su carrera. “Quiero enfocarme en mi música, aprender a producir y escribir más pero también quiero seguir con mi carrera como actriz. Ahora es muy complicado el trabajo en el set porque hay que estar muy aislados por meses. Es muy difícil tener un equilibrio ahora pero si los proyectos adecuados vienen, diré que sí”.

