Netflix promete darte buenos sustos con 'His House', su nuevo thriller con buenas críticas

A pesar que ya pasaron las fechas de Halloween, Netflix sigue con la misión de repartir sustos y pánico entre sus millones de usuarios con la actualización de su catálogo, en especial, con la incorporación de la película His House.

La cinta tuvo su estreno global dentro de la plataforma el pasado 30 de octubre y en solo cuestión de días se ha posicionado entre las tendencias como una de las ofertas imperdibles para noviembre.

Netflix coquetea con nuevas temáticas

Después de despertar buenos comentarios en el Festival de Sundance, la ópera prima de Remi Weekes como director aterrizó en Netflix con un argumento que mezcla el horror con una crítica social muy acorde con los tiempos actuales.

El largometraje de una hora y 33 minutos se centra en la vida de una pareja de refugiados de Sudán, quienes huyendo de la guerra y el hambre, deciden instalarse en un pequeño pueblo de Inglaterra sin saber lo que allí les espera.

His House, disponible en Netflix. - Instagram @twofacedbear

A través de las interpretaciones de Wunmi Mosaku y Sope Dirisu en los papeles principales, el público podrá sufrir cada una de las vicisitudes con ellos, puesto que se recrea desde que salen de Sudán del Sur en un complicado viaje por mar que casi termina en tragedia.

Más adelante, la pareja debe permanecer en un centro de detención antes de poder transitar como ciudadanos en el Reino Unido y enfrentarán otros obstáculos, que según los críticos, son la puerta abierta para reflexionar sobre el trato a los migrantes en Europa y las consecuencias emocionales que todo el proceso les deja.

Con poco presupuesto y con penurias tras otras, logran establecerse en una pequeña casa en ruinas con vecinos que no los quieren ahí, lugar en el que también empezarán a experimentar situaciones paranormales, explicó GQ.

“Al hacer esta película, quería alejarme de estos comentarios sociales y pasar a un espacio más psicológico, emocional y personal”, explicó el director al portal Digital Spy, citado en el mismo medio.

His House, una reflexión social mezclada con el horror. - Instagram @downtiembros

“Quería que el enfoque de la película fuera introspectivo, sobre ellos, en lugar de un comentario más amplio. Las conversaciones dentro de la película son las conversaciones que crecí escuchando, al igual que mi familia, mis amigos y las personas que entraron y salieron de mi vida", agregó Weekes, el cual aprovechó la experiencia en His House para hacer también Mine all Mine y Exhale.

De acuerdo con el sitio web La Central, "la película va y viene entre recuerdos y visiones de pesadilla y lleva un tiempo procesar lo que la narración está tratando de transmitir", adentrando a los espectadores en una producción que no te deja despegar de la pantalla.

En conclusión, el filme juega de gran manera con el terror psicológico, alcanzando arrebatar buenos comentarios a nivel general.

Por ejemplo, en portales especializados como Rotten Tomatoes se llevó un 100% de los expertos y 82% de aclamación de los usuarios que allí hacen vida. En IMDB, por su parte, alcanzó un 6.2 de 10.

His House. - Instagram @horrorhomeroom

Elenco de His House

Además de Wunmi Mosaku (Gangs of London) y Sope Dirisu (The End of the F***ing World) como Rial y Bol, respectivamente, también participan Matt Smith, que le da vida al príncipe Philip en la serie The Crown, Javier Botet, Emily Taaffe y Malaika Wakoli-Abigaba en el reparto.

La historia original fue desarrollada por Felicity Evans y Toby Venables, la cual tuvo contacto con el público por primera vez el 27 de enero en el prestigioso festival internacional que se celebra anualmente en Estados Unidos.

Más de este tema:

Películas para empezar a vivir la navidad que podrás ver en Netflix a partir de noviembre

Series de Netflix que nos demuestran la importancia de tener un grupo de amigas que te apoyen

Películas de Netflix perfectas para emprendedoras que te motivarán a luchar por tus sueños

Te recomendamos en video: