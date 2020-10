Series de Netflix que nos demuestran la importancia de tener un grupo de amigas que te apoyen

Desde Sex and the city hasta Friends, hay muchas series que a lo largo de la historia de la televisión nos demuestran el valor de la amistad, hasta tal punto que muchos son casi como familia. Estas son algunas propuestas de Netflix.

En ellas, podrás conectarte con los sentimientos de compañerismo, apoyo, diversión y entretenidas aventuras que recuerdan lo importante de tener alguien en quien confiar que además te acepte como eres.

Series de Netflix sobre la amistad

Friends

Como no podía ser de otra manera para iniciar, no hay una serie más emblemática sobre un grupo de amigos que esta emitida entre 1994 y 2004.

Sigue la vida de Monica, Ross, Chandler, Joey, Phoebe y Rachel tanto en el trabajo, el amor y la vida en general de estos veinteañeros que van creciendo en Manhattan.

Su éxito fue tal que en 2019 medios como The Hollywood Reporter le dieron el título de mejor serie de la historia y en 2018 se llevó el reconocimiento de Ranked como la mejor comedia de situación, o sitcom, de todas.

Valeria

Aunque también entra en la categoría de comedia, es muy distinta a la anterior. Valeria, de hecho, tiene tintes eróticos y que gracias a la aceptación del público ya se encuentra en el rodaje de la segunda parte.

Su protagonista inspira el nombre de la producción puesto que se centra en su vida, la de una escritora que no atraviesa por su mejor momento a nivel profesional y sentimental.

No obstante, encontrará el apoyo necesario en sus tres mejores amigas mientras arregla el aspecto amoroso por una crisis matrimonial y encausa su carrera por no hallar la creatividad necesaria de su oficio. Está basada en las novelas de Elísabet Benavent.

Dulces magnolias

Estrenada en mayo de este 2020, recorre los devenires de Maddie, Helen y Danna, un grupo de amigas de toda la vida que se apoyan entre sí para hacerle frente a sus relaciones amorosas, la familia y el trabajo.

Estas habitantes del pequeño pueblo de Serenity son una adaptación original de Netflix de los libros de Sherryl Woods.

Si te enganchas con su alto contenido romántico, la buena noticia es que tendrá segunda parte aunque aún no se conoce la fecha de su estreno.



Las chicas del cable

Si no las has visto como mínimo alguna vez has escuchado su nombre puesto que esta serie española es uno de los éxitos internacionales más contudentes de Netflix hasta el punto que la prolongaron hasta una quinta entrega.

En ella, cuatro mujeres muy diferentes deberán lidiar con los desafíos del amor y la amistad mientras que trabajan como operarias en La Centralita, la única compañía de telefonía que existía en la década de los veinte en la que se desarrolla la historia.

De hecho, estar ahí significa progreso y modernidad, lo que hará que ellas también tengan que hacer respetar sus derechos, según el portal Radio Mitre.

¿Me escuchas?

Netflix hizo una apuesta desafiante con esta producción hecha en Canadá que recorre los conflictos de tres amigas que viven en un barrio pobre del país, combinando el drama con buenas dosis de humor.

De acuerdo con La Tercera, ellas son Fabiola, Carolanne y Ada las cuales se enfrentarán problemas personales y familiares, los cuales incluyen violencia y la adicción.

Con su crudeza, te enseñarán que hasta en los peores momentos hay oportunidad para sonreír.



Workin' moms

Si eres una madre trabajadora seguramente te vas a sentir identificada con esta comedia del gigante del streaming debido a que cuatro mamás deben regresar a sus labores tras perder la licencia de maternidad.

No obstante, en el proceso forman una amistad "mientras experimentan sus vivencias con los niños, los jefes, el amor y la vida en Toronto", reseñó el portal Curiosite Mujer.



