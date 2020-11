Películas de Netflix perfectas para emprendedoras que te motivarán a luchar por tus sueños

En el camino del emprendimiento, caerse una y varias veces es parte del proceso, ¡pero no desistas! Esto es lo que quieren hacerte saber algunas películas de Netflix con sus impactantes historias.

Algunas basadas en la vida real, otras mera inspiración, el punto importante es que si estás en la búsqueda por establecer tu idea y comerte al mundo, te darán en dos horas la dosis de entusiasmo que te hace falta.

Películas de Netflix para emprendedoras

A pesar que veas el camino cuesta arriba, la vista siempre será asombrosa. Las dificultades son parte del camino, pero estas vivencias te harán sentirte identificada y aprenderás cómo hacerle frente a ellas con una sonrisa en tu rostro.

Hambre de poder

Antes que McDonald's se convirtiera en el gran emporio que es actualmente, primero el empresario Ray Croc, tuvo que buscar la manera de marcar la diferencia en la industria.

The Founder. - Instagram @claraoptimizaciones

De eso se trata este filme que en una hora y 57 minutos aborda algunas vivencias antes que naciera la famosa cadena de comida internacional que es actualmente.

Está ambientada en la década de 1950 y muestra cómo asombrado por el negocio de los hermanos Richard y Maurice McDonald buscó llevarlo mucho más allá.



Moneyball

Basada en hechos reales, muestra cómo el ingenio y la inventiva siempre darán sus frutos aunque pasen muchos años y todos te tilden de loco.

Se inspira en la historia del gerente del equipo de Oakland en las Grandes Ligas, Billy Beane, que apuesta por una estrategia osada para cambiar el juego puesto que ya está frustrado de no tener suficiente presupuesto para contratar a los mejores beisbolistas.

Moneyball con Brad Pitt. - Instagram @sedernizcam

Asimismo, cuenta en el reparto con Brad Pitt y un joven Jonah Hill, quienes tras sus papeles fueron nominados al Óscar al igual que el largometraje entró en la carrera por mejor película.



El niño que domó el viento

No se trata de tener mucho dinero ni de ser la persona más brillante, se trata simplemente de querer y trabajar hacia lo que se quiere.

Esa es la mejor lección que deja este drama de 2019 que narra las vivencias de un niño de 13 años que debe abandonar el colegio cuando su familia ya no puede seguir pagándolo, pero en vez de quedarse con los brazos cruzados, hace un importante invento.

Se trata de un molino de viento para salvar a su pueblo de una sequía, en la que logró llevar agua potable por primera vez al lugar. Sin duda, inspiradora y conmovedora para recordar que aún en las carencias, hay oportunidades.



En busca de la felicidad

Si no la has visto, te estás perdiendo de una de las películas en Netflix más poderosas, no solo porque te llama a luchar por tus sueños y nunca rendirse sino que también te enseña el valor de la familia.

Está inspirada en la historia de Chris Gardner, un hombre que fue expulsado de su apartamento y no tenía a dónde ir en compañía de su hijo.

Con una apretada situación financiera, consigue un trabajo que no le da muchos ingresos así que debe ir a refugios y pasar muchas necesidades, haciéndole frente a todas esas circunstancias para darle una mejor calidad de vida al niño.



La teoría del todo

Con muchos tintes de romance y drama, se centra en la vida del estudiante de la Universidad de Cambridge y futuro físico Stephen Hawking, quien forma una relación con su compañera Jane Wilde.

La teoría del todo. - Instagram @diariopanorama

En el proceso, le diagnostican una enfermedad fatal denominada ELA (o enfermedad de Lou Gehrig), pero eso no lo detuvo para hacer grandes trabajos científicos, aún cuando estuvo confinado la mayor parte de su vida restante a una silla de ruedas.



