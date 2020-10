¡Oh, no! Estas son las películas que dejarán de estar disponibles en Netflix en noviembre

Todo tiene su final y Netflix lo sabe muy bien. De hecho, el servicio de streaming siempre ha sido implacable con las producciones que dejará de emitir para sus usuarios y estas son las desafortunadas de noviembre.

Mes a mes son varias películas y series que ya no están disponibles debido a que su popularidad baja, además que sirve para darle paso a sus nuevas apuestas para seguir sumando público. ¿Echarás de menos alguna?

Películas de Netflix que se eliminarán en noviembre

Usualmente los que corren con esta mala suerte que los aparta de las pantallas de los 183 millones de suscriptores que tiene Netflix, según la revista GQ, son títulos clásicos o que ya tienen bastante tiempo desde su estreno.

De igual manera, el común denominador es que son filmes o series hechas por otras productoras ajenas a la compañía que poco a poco va apostando por desarrollar más títulos originales, hasta poder ofrecer exclusividad.

Una parte de la saga de Harry Potter dirá adiós. - Instagram @_gnrg_hermione

Un gran ejemplo de esto es la saga de largometrajes de Harry Potter, que despedirá a sus versiones 2, 5 y 7, conforme con Bolavip, para pasar a transmitirse en la competencia: Amazon Prime Video.

Otra de las bajas dolorosas es el drama romántico Comer, Rezar y Amar que tiene en el papel estelar a Julia Roberts, en la adaptación cinematográfica del libro de Elizabeth Gilbert que lleva al mismo nombre.

Comer, rezar y amar. - Instagram @moviedramalover.fan

Una del mismo estilo que también dejará huérfana a su audiencia es ¿Cómo saber si es amor?, la comedia romántica de Reese Whiterspoon en la que encarna a una mujer confundida amorosamente, que deberá debatirse entre un jugador de béisbol profesional y un hombre acusado de fraude.

¿Cómo saber si es amor? - Instagram @soledrade

Por otro lado, el público infantil perderá a una cinta muy popular para el momento de su estreno en los noventa: Stuart Little, que trata sobre la adopción de una familia de un pequeño ratón llamado Stuart, al que consideran su hijo.

En el mismo sentido, también ha sorprendido la decisión de Netflix de decirle adiós a Antes de ti, el famoso melodrama de Emilia Clarke y Sam Claflin, en donde ella es la cuidadora de un acaudalado hombre pero pronto empieza a surgir el amor.

Antes de ti. - Instagram @fashion_royal.ir

Igualmente sucede con otros nombres como Hasta el último hombre y The Tourist, que forman parte de los más reconocidos de los apartados a nivel general.

La lista completa

A partir del primero de noviembre ya no estarán disponibles, conforme con el mismo medio:

A Russel Peters Chrismas

The Red Big Red One

Almacenados

Wild Wild West

Chop Shop

Comer, rezar y amar

Antes de ti

¿Cómo saber si es amor?

Cujo

Training Day

La Reencarnación

Escape From L.A.

Gandhi

Golden Time

Harry Potter 2, 5 y 7

Young Tiger

Takers

For Keeps

My Life

Momento Crítico

Killer Women

Snider Reloaded

Stuart Little

Hitler's Steel Beast

The Tourist

Lakeview Terrace

Los Muppets toman Nueva York

Skin Wars: temporadas 1 y 2

Robin Hood: la rebelión

Undercover Gradpa

Después del 2 de noviembre:

Hasta el último hombre

Attack on Titan: 1 y 2

Death Note: 1, 2 y 3

Lowrides

El 4 de noviembre:

Qué Pena tu serie

Williams

Luego del 6 de noviembre:

Mother's Day

Nobel

Entre el 9 y el 13 de noviembre:

Un monstruo viene a verme

Gritona

Las locuras de Robinson Crusoe

Nowhere Boys

Ingrid Goes West

Long Time Running

Chasing Trane

Algunas buenas noticias

No obstante, no todo es malo para los aficionados a las tardes de "Netflix and chill". La plataforma viene cargada para los dos últimos meses de contenido muy interesante como el gran estreno de la nueva temporada de The Crown, Hitch, el documental de Shawn Mendes In Wonder, entre otros más.

Más de este tema:

Películas de Netflix con las que comprobamos que es preferible estar sola a mal acompañada

Series y películas que llegarán a Netflix antes de finalizar el año

Esta es la película que deberías ver en Netflix según tu signo zodiacal

Te recomendamos en video: