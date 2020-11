La película de Jennifer Lopez en Netflix que nos enseña a decir “basta” a la violencia en el matrimonio

Jennifer Lopez es una de las cantantes y actrices más exitosas que ha dejado grandes enseñanzas de superación.

A sus 51 años, la celebridad ha enseñado que no hay límites en lo que nos proponemos y sobre todo, a ser mujeres guerreras, decididas e independientes.

Pero, esta lección no solo la ha dado en la vida real, también en una de las películas que protagonizó en 2002 “Nunca más” y que se encuentra disponible en Netflix.

En este largometraje Jennifer Lopez interpreta a Slim, una camarera a la que le cambió la vida cuando conoció a un rico contratista, de nombre Mitch, de quien se enamoró y que también quedó flechado con ella, al punto de casarse.

Todo parecía un cuento de hadas para esta humilde joven, y las cosas mejoraron aun más cuando tuvieron a su primera hija Gracie.

Sin embargo, todo se derrumba cuando Slim descubre que su esposo no era tan perfecto como ella pensaba y le fue infiel, y tras admitir su infidelidad, él comienza a maltratarla, hasta el punto en el que ella decide no aguantar más, y salvar su vida y la de su hija.

Slim huye de su casa y se lleva a su pequeña, con la ayuda de amigos del restaurante en el que trabajaba, pero aunque ella cambiaba su nombre y trataba de ocultarse lo mejor posible, su esposo la perseguía.

Harta del miedo, la protagonista decide tomar valor y comienza a tomar clases de boxeo para enfrentar a su esposo y terminar con todo.

Con este largometraje Jennifer Lopez nos da grandes lecciones de amor propio y superación que debemos tener presentes y practicar.

Lecciones que Nunca más, protagonizada por Jennifer Lopez nos deja

A decir "basta" a la violencia

Actualmente, la violencia doméstica, y en específicamente contra la mujer está cada vez en aumento, y muchas mujeres no denuncian ni se alejan de su agresor, ya sea por miedo, o por mantener "unida" a la familia.

Sin embargo, en esta película Jennifer Lopez demuestra que se debe poner un alto y huir a los primeros maltratos, salvándote a ti y a tu familia.

Es importante ponerle un alto a la violencia doméstica y denunciar a tu pareja - Agencias

Mujeres valientes

También deja claro que las mujeres somos valientes, y aunque crees que no puedes, cuando se trata de salvarte a ti o a tus hijos, sale una fuerza suprema que te hará poder contra todo.

Nunca te rindas ni pienses que no puedes, no te mereces estar al lado de alguien que no te quiere y que además te maltrata, resultando un peligro para tu vida y la de tus hijos.

Cuando se trata de salvarte a ti o a tus hijos, sale una fuerza suprema que te hará poder contra todo - Agencias

Ejemplo de superación

Slim, personaje interpretado por Jennifer Lopez, al ver que no había más solución que enfrentar a su agresor, vio las cosas de manera diferente y decidió aprender a boxear para defenderse y encarar a su esposo.

Este ejemplo nos debe servir en la vida, y es que primero nunca es tarde para aprender lo que te propongas y segundo, es mejor enfrentarlo todo y darte cuenta que eres capaz de lo que sea, y armarte con las herramientas necesarias para enfrentarte a cualquier problema que tengas en la vida.

Nunca es tarde para aprender lo que te propongas - Agencias

Más de este tema

Te recomendamos en video