"Harta estoy": China Suárez vive nuevamente día de furia en redes sociales por culpa de la delincuencia

Luego de haber sufrido el robo de sus documentos personales y los de sus hijos en un mall de Santiago, María Eugenia "China" Suárez nuevamente pasó un susto por culpa de los delincuentes. Esta vez, su hermano fue amenazado con un arma blanca en Argentina para quitarle el celular.

La actriz contó lo vivido por su hermano en redes sociales y descargó toda su frustración."Hoy le pusieron un cuchillo en la panza a mi hermano para robarle el celular. Hay que rajarse del mundo. Harta estoy. Harta", comentó indignada.

Esto ocurrió a días de que ella misma sufriera el robo de su billetera en el Mall Parque Arauco, ubicado en la comuna de Las Condes. La argentina dio a conocer la información a través de unos videos compartidos en redes sociales, en los que indicó que el hecho ocurrió mientras se encontraba con sus tres hijos.

China aseguró que logró identificar a los delincuentes y solicitó la ayuda del centro comercial para acceder a las cámaras. Según explicó, el robo ocurrió en uno de los ascensores que se encuentran al interior del recinto. "Están utilizando una modalidad que te empujan, te distraen. Yo estaba con mis tres hijos sola y evidentemente vieron ahí la posibilidad. Hay que ser muy mala persona para robarle a alguien encima con un bebé colgado en el pecho", contó.

Nuevo método delictual

En sus stories, China Suárez entregó más detalles sobre el método que utilizaron para sustraer algunas de sus pertenencias. "Una chica se metió en el ascensor con otro señor que la esperaba abajo sin mascarilla, y él le dijo 'hay mucha gente arriba del ascensor, tienes que bajar'. Ella bajó, me empujó, me distraje cuando dijo eso", dijo.

"Me pareció raro el empujón con tres chicos en medio de una pandemia. Me fijé y me había robado la billetera. Grité y la gente de seguridad apareció a los minutos. Si hubiese habido alguien ahí probablemente los hubiesen agarrado. Hay cámaras de seguridad, así que espero que encuentren a esta pareja que está robando", agregó.

