¡Romance a la vista! Todo lo que debes saber sobre el supuesto nuevo novio de Aislinn Derbez

En medio de las noticias que aseguran que luego de siete meses Aislinn Derbez respondió a la demanda de divorcio de Mauricio Ochmann, una novedad ha asombrado a todos los seguidores de la actriz y son los rumores de un nuevo romance.

Presuntamente, la intérprete en La casa de las flores habría decidido continuar con su vida amorosa después de permanecer durante seis años en relación con el actor y traer al mundo a la hija de ambos, Kailani.

El nuevo amor de Aislinn Derbez

De acuerdo con Quién, la hija mayor del reconocido artista Eugenio Derbez estaría iniciando un romance con el fotógrafo Jesh de Rox, el cual en las últimas semanas ha demostrado en las redes sociales tener una estrecha relación con ella.

A través de su cuenta de Instagram compartió varias imágenes donde se observa a Aislinn Derbez posando para su lente, pero lo más llamativo de todo son los románticos y profundos textos que colocó en la descripción de cada una de ellas.

Una de las varias imágenes de la actriz que el fotógrafo compartió en su cuenta. - Instagram @jeshderox

"Rápidamente aprení a ponerme celoso de las flores, de los ex, de las horas en que dormía y otras cosas igualmente ridículas. Pero, por supuesto, esto fue antes que todo eso. Lo que sabía es que ella me miraba de esa manera y yo no sabía cómo mirarme de esa manera", dice una de las imágenes, conforme con el citado medio.

La mexicana de 33 años no se ha quedado atrás y también le ha dejado mensajes muy cercanos en los comentarios que aumentan las especulaciones al respecto.

"¡Sí!, 40. Bienvenido a la mejor década de tu vida. Espero que tengas el mejor cumpleaños de todos, hermoso rey, te lo mereces. Te amo profundamente", expresó Derbez en otra ocasión.

Esa misma vez en las Instagram Stories lo felicitó añadiendo: “Feliz cumpleaños a este increíble ser humano. Muy agradecida por tu mágica y tan real amistad. Por favor sigue haciendo volar nuestras mentes con tus brillantes ideas, durante los próximos 40 años”.

El mensaje de Aislinn Derbez en su cumpleaños. - Instagram @aislinnderbez

¿Quién es Jesh de Rox?

Según la misma fuente, el primer encuentro entre ambos se produjo en un centro de meditación que es propiedad del también empresario, llamado Kindred.

A partir de ese momento establecieron una amistad que se ha ido convirtiendo en algo más, aunque de momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido su relación.

El conferencista habría conquistado el corazón de la ex de Mauricio Ochmann - Instagram @jeshderox

Por otro lado, El Heraldo afirma que además de fotógrafo y empresario es un “conferencista y creativo multidisciplinario”, que se interesa por cómo funciona la mente, los sentimientos y ahondar en la profundidad del ser. De igual manera, es pensador, escritor, poeta y emprendedor a sus 40 años recién cumplidos.

Asimismo, Milenio agrega que ambos han hecho apariciones en el podcast de la artista, La magia del caos, para reflexionar sobre estos temas que emocionan a los dos.

Fotógrafo y emprendedor, tendrían muchas cosas en común - Instagram @jeshderox

“Jesh de Rox es sin duda uno de los invitados más particulares a este podcast porque sus enseñanzas están profundamente basadas en su experiencia práctica en el estudio del ser humano, sin embargo, no pierden esa frescura y creatividad que lo caracterizan y lo asemejan a un niño pequeño descubriendo por primera vez el mundo”, expresó Aislinn Derbez sobre él en el episodio.

Allí se refirió a él como una de las personas que más admira y de las que más le parece interesantes, despertando la sonrisa y la complicidad entre ambos.



Punto y final de la historia

El pasado mes de marzo Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hicieron pública su separación sin posibilidad de reconciliarse, a pesar que desde diciembre de 2019 ya no están juntos.

De hecho, fue el actor de Ahí te encargo quien le pidió el divorcio a la actriz, que en unos meses se podría concretar.

