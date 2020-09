La razón por la que Aislinn Derbez y Kalimba terminaron que demuestra lo entregada que es en el amor

A pesar que en los últimos años el protagonista de la vida romántica de Aislinn Derbez fue Mauricio Ochmann, hace varios años era el cantante Kalimba, quien ahora se ha sincerado sobre su relación.

En una conversación en el programa Pinky Promise, conducido por la cantante Karla Díaz en su canal de YouTube, el intérprete de "Se te olvidó" se abrió para contar detalles pocos conocidos de ese noviazgo.

En primer lugar informó que tuvieron un tórrido romance que lo inspiró para componer todo su álbum "Negroklaro", conforme con Quién.

"Es Aislinn Derbez. Todo mundo supo, bueno, anduve con Aislinn Derbez (…) Es preciosa y es una muy linda persona. De hecho todo ese disco 'NegroKlaro', se lo escribí a ella. Ella lo sabe", dijo el también actor.

De esa producción sus temas favoritos son "Guanabaya" y "Huellas", compuestas pensando en la actriz mexicana, ya que el joven de ascendencia cubana se encontraba más enamorado que nunca.

De hecho, fue tanto el amor que sentían el uno por el otro que casi la hija de Eugenio Derbez abandona su sueño de formarse como artista de televisión debido a que se encontraba estudiando en Nueva York, lejos de él.

"Ella ya se quería regresar, le urgía regresarse porque estábamos muy enamorados, entonces me dijo: 'Voy a meter más materias, para ya regresarme y verte"", empezó a relatar Kalimba.

"Aislinn Derbez me dijo en los últimos meses: 'Sabes qué, no aguanto, me voy a salir', le dije: 'No puedes salirte de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela"", así que él tomó la decisión de finalizar la relación.

No obstante, un mes después volvió a buscarla pero a ella "le dolió tanto que se cerró y ya nunca quiso regresar", ocasionando que él también sufriera tras la separación y que siempre le tenga un gran cariño.

