Las diferencias que tienen las hermanas Leonor y Sofía

View this post on Instagram

Infanta Sofía of Spain and Princess Leonor of Asturias attend the National Day Military Parade at the Royal Palace in Madrid, Spain 🇪🇸 -October 12th 2020. . Elegant sisters 👭🏼💝💯. . 🇪🇸 : La Infanta Sofía de España y la Princesa Leonor de Asturias asisten al Desfile Militar del Día Nacional en el Palacio Real de Madrid, España 🇪🇸 -12 de Octubre de 2020. . Hermanas elegantes 👭🏼💝💯. . 📷 : Casa Real. . #royalfamily #KingFelipe #ReyFelipe #QueenLetizia #ReinaLetizia #PrincessLeonor #PrincesaLeonor #InfantaSofia #InfantaSofía #Spain #España #spanishroyalfamily #SpanishRoyals #girl #spanishgirl #sweet #cute #happy #lovely #beautiful #gorgeous #nice #amazing #photooftheday #l4l #baby #instadaily #instapic