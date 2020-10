3 películas de Netflix que nos enseñan a valorar el amor por las mascotas

Durante la pandemia del COVID-19 hemos tenido que vivir un confinamiento obligatorio que nos ha hecho estar en casa y limitado nuestro entretenimiento. Netflix ha llegado al rescate.

Con un variado catálogo de temáticas, esta plataforma ha sido un escape ante tanta preocupación mundial. Nos ha llenado de terror, romanticismo y risas. En este artículo te mostramos 3 películas que te ayudarán a valorar el amor por las mascotas.

Los animales despiertan nuestros más profundos sentimientos. La conexión entre nosotros y nuestras mascotas es un tema que ha saltado a la gran pantalla. Toma nota de estas tres cintas y disfruta del amor por los consentidos de la casa:

1.- La razón de estar contigo de Netflix

También llamada “Dog's Purpose” y “Tu mejor amigo”, esta cinta de Netflix nos muestra como los sentimientos de un animal por su dueño llega a traspasar incluso las barreras de la vida misma.

Comienza la década de los 50, cuando un cachorro de mezcla entre Beagle/Pastor alemán/Terrier se pregunta cuál es el verdadero propósito de la vida. Poco tiempo después, mientras jugaba con sus hermanos, es capturado por los agentes caninos. Ellos lo llevan a la perrera donde rápidamente es sacrificado.

El perro renace varias veces y en una de ellas consigue al dueño que se ganará su corazón. No obstante, vuelve a morir y nacer y busca la forma de llegar a donde está su fiel compañero humano.

2.- Mi papá es un gato

En esta historia de Netflix nos muestra la vida de Tom Brand. Él es un hombre de negocios con mucho dinero que únicamente vive para su trabajo y deja a un lado la atención de su esposa e hija.

Poco tiempo después, el protagonista de la historia sufre un accidente luego de comprarle un gato a un individuo extraño. El hombre queda en coma. No obstante, su alma se transfiere al gato. Así descubre que tiene tan solo una semana para lograr que su familia vuelva a amarlo.

Es una historia que nos pondrá los pelos de punta. Y donde podemos ver cómo, a través de la mirada de un animal, podemos encontrar incluso a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros.

3.- Gibby

No solo los gatos y los perros han acaprado la atención que las producciones de Netflix ha decidido mostrar a sus usuarios para encantarlos con la lealtad que puede encontrarse en un ser especial a pesar de no ser humano.

La historia de Gibby nos narra la vida Katie. Ella es una adolescente que debe enfrentar la muerte de su madre. Cae en una profunda depresión por sus circunstancias de vida y no le encuentra sentido a su existencia, ni salida a su sufrimiento.

Lo que nunca se imagina la protagonista es que volverá el alma a su cuerpo gracias a su amistad con un pequeño mono, que llena de alegría y completo sentido a su vida.

Netflix nos revela con estas producciones por qué muchas veces los humanos podemos encontrar en una mascota lo que no pueden ofrecernos seres similares a nosotros. Lealtad, amor incondicional y una compañía silenciosa son las claves con las que las mascotas llegan a robarse nuestros corazones. Lloraras y reirás con estas producciones perfectas para disfrutar un fin de semana.

