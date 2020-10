Las burlas a la violación de Matthew Mcconaughey te hacen parte del problema

Nadie escapa de la violencia y aunque que las mujeres somos claramente el grupo más vulnerable, los hombres también llegan a ser víctimas de abuso sexual. Recientemente el actor Matthew McConaughey sorprendió a todos al confesar que fue abusado sexualmente cuando era un adolescente.

Fue a través de un libro de memorias, titulado "Greenlights", que el ganador del Oscar hizo la valiente confesión, a 30 años de lo sucedido.

"Me chantajearon para tener sexo por primera vez cuando tenía 15 años. Estaba seguro de que me iría al infierno por el sexo prematrimonial. Hoy, simplemente estoy seguro de que espero que ese no sea el caso", escribió McConaughey, según la página Six del New York Post.

McConaughey también describió cómo terminó siendo "abusado sexualmente por un hombre cuando yo tenía dieciocho años mientras lo dejaban inconsciente en la parte trasera de una camioneta".

El actor dijo que "nunca se había sentido como una víctima", quizá porque el tema no estaba sobre la mesa como lo está ahora. Quizá sea porque más que víctimas, quienes tienen el valor (y la suerte) de contar una experiencia tan terrible como ésta, se convierten en sobrevivientes.

Pero lejos de inspirar a la reflexión sobre la evidente descomposición social que ha ido creciendo, muchos se dedicaron a burlarse del actor.

"Las feministas dirán "ven, los hombres violan hasta a los hombres". La gente pensante dirá "ven, la violencia no tiene género y es contra todos". "Homosexual". "Ahora entiendo porqué actuó tan bien en la película donde violan a su hija". "Qué buena forma de hacerse promoción jajaja". "Ahora resulta que después de 30 años lo dice? qué conveniente".

Los comentarios no sólo atacan al actor sino que también son prueba de que la sociedad no termina de entender la gravedad de la violencia machista y sexual.

La agresión sexual puede sucederle a cualquier persona, sin importar su edad, orientación sexual o identidad de género. Los hombres y niños que han sido agredidos o abusados ​​sexualmente pueden tener muchos de los mismos sentimientos y reacciones que otros sobrevivientes de agresiones sexuales, pero también pueden enfrentar algunos desafíos adicionales debido a las actitudes sociales y los estereotipos sobre los hombres y la masculinidad.

Algunos hombres que han sobrevivido a una agresión sexual en la edad adulta sienten vergüenza o dudan de sí mismos, creyendo que deberían haber sido "lo suficientemente fuertes" para luchar contra el agresor. Muchos hombres que experimentaron una erección o eyaculación durante el asalto pueden confundirse y preguntarse qué significa esto. Estas respuestas fisiológicas normales no implican de ninguna manera que usted quisiera, invitara o disfrutara el asalto.

Y no es decir que "también a los hombres los violan" o "también a los hombres los matan" sino señalar que la violencia machista es lo que nos ha llevado a esta descomposición social que día a día nos roba la tranquilidad.

Los hombres y los niños que han sido agredidos sexualmente pueden experimentar los mismos efectos de la agresión sexual que las mujeres por ello, muchas usuarias plasmaron las mismas reacciones de las que somos víctimas: "habrá estado borracho", "seguro traía falda corta", "¿qué hacía en la calle a esas horas?", "seguro lo provocó".

